Politica 264

La spesa a domicilio, iniziativa del Pd di Caltanissetta: "Nessuno deve essere lasciato solo. Teniamoci in contatto"

Il partito democratico ha lanciato un'iniziativa per aiutare chi in questo periodo non può recarsi a fare la spesa

Redazione

07 Dicembre 2020 10:16

I Circoli PD di Caltanissetta lanciano l’iniziativa Nessuno deve essere lasciato solo: teniamoci in contatto a supporto di quei concittadini che, a causa della pandemia in corso, si trovano in difficoltà a procurarsi generi alimentari e fare la spesa. Come è noto a tutti, infatti, l’emergenza sanitaria da COVID-19 costringe ciascuno di noi ad evitare i luoghi di assembramento e le interazioni sociali: in tal modo si cerca di contrastare la diffusione del contagio, limitando gli spostamenti e le attività lavorative all’essenziale. Solo apparentemente i disagi provocati da queste restrizioni colpiscono allo stesso modo tutti gli strati sociali: alcuni, in effetti, sono più incisi di altri. È il caso, per limitarsi a qualche esempio, di quanti soffrono già di altre patologie o di quanti hanno perso il lavoro e faticano a trovare le risorse per “sbarcare il lunario”.Tra i bisogni quotidiani più elementari che ciascuno di noi deve soddisfare c’è, senza dubbio, quello di procurarsi quanto occorre per sostentarsi. Eppure, anche la semplice attività di uscire per fare la spesa sconta nuovi disagi nell’epoca dell’emergenza sanitaria. Basti pensare a chi, positivo al COVID-19 o sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, sia impossibilitato ad uscire dalla propria abitazione per recarsi al supermercato, in farmacia, ecc. Ma è giusto pensare anche a tutti coloro che sanno di rientrare tra i soggetti “fragili” e quindi maggiormente esposti al contagio (immunodepressi, affetti da gravi patologie, anziani, ecc.): in effetti, non è facile immedesimarsi in chi, ogni giorno, apra con inquietudine la porta di casa propria per uscire, al pensiero dei rischi per la propria salute che si corrano ogniqualvolta si incroci qualcuno per strada

Il PD di Caltanissetta lancia in via sperimentale un’iniziativa per la consegna di generi alimentari e beni di prima necessità al domicilio di quanti decideranno di rivolgersi allo sportello che verrà attivato a breve. Il servizio di consegna della spesa a domicilio sarà completamente gratuito per i beneficiari e svolto da volontari simpatizzanti dei Circoli ed è da intendersi come un ulteriore contributo agli aiuti di analogo tipo che vengono già forniti sia dalle istituzioni preposte (es. Protezione Civile, Croce Rossa Italiana) che dalle altre associazioni o organizzazioni private. Un contributo concreto e fattivo per cercare di impedire che, anche nella nostra comunità, qualcuno possa essere lasciato da solo ad affrontare le sfide, gli ostacoli e le minacce imposti dalla grande pandemia che ci sta sconvolgendo.

Per utilizzare tale servizio sarà possibile contattare il numero di telefono 351 563 9160, tutti i giorni della settimana. Le consegne, invece, si svolgeranno nei pomeriggi del martedì ed del sabato.

Si tratta di un ulteriore passo nella costruzione di un partito sempre più vicino ai bisogni delle persone, che fa seguito al servizio di tutorato predisposto dal Circolo dei Giovani Democratici Adnan Siddique ed a cui seguirà già nelle prossime settimane l’organizzazione di una colletta alimentare. Tutto ciò, nel segno dell’invito alla coesione sociale recentemente proposto con forza anche dal Capo dello Stato:

«questo virus è ancora in parte sconosciuto, ma, tra gli altri aspetti, ci rendiamo conto che tende a dividerci. Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni chiamate a compiere le scelte necessarie - talvolta impopolari - per ridurre il contagio e garantire la doverosa assistenza a chi ne ha bisogno. Il pluralismo e l’articolazione delle istituzioni repubblicane sono e devono essere moltiplicatori di energie positive, ma questo viene meno se, nell’emergenza, ci si divide. Dobbiamo far ricorso alle nostre capacità e al nostro senso di responsabilità, per creare convergenze e collaborazione tra le forze di cui disponiamo perché operino nella stessa direzione Di cooperazione abbiamo bisogno per superare l’emergenza sanitaria, e ne abbiamo bisogno per ripartire progettando un domani sereno» (S. Mattarella, intervento alla 37° Assemblea ANCI- 17/11/2020). Federica Giorgio e Annalisa Petitto



