La solidarietà ognuno di noi l'ha nel sangue ... dal romanzo "E così fu che"

Ultimo appuntamento con un brano di uno dei nove romanzi del farmacista-scrittore nisseno Vincenzo Bonasera

Redazione

21 Settembre 2020 17:53

“La nostra comunità è basta su grandi valori morali, su grandi tradizioni che mai sono venuti a mancare nei nostri animi e nei nostri cuori. Qui, in questa terra sono nati e vivono onestà, fratellanza, bontà, cura e rispetto che ognuno ha per il sofferente, per l’amico, per chi è bisognoso, per l’anziano, per l’ammalato. La solidarietà ognuno di noi l’ha nel sangue, è un bene che ci accomuna, che ci onora e che sono certo continueremo ad avere nei nostri pensieri e nelle nostre opere. Ognuno ha sempre dato ciò che ha potuto, senza mai tirarsi indietro. Chi, non avendo nulla di materiale da offrire, è stato accanto al bisognoso con il sorriso, con la parola, con il conforto, con la preghiera, con una carezza”. ( dal romanzo: “ E così fu che” – 2000 )

