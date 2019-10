Sport 123

La soldatessa gelese Monica Contrafatto vola ai mondiali paralimpici di Dubai, arriva il sostegno dell'amministrazione

Monica Contrafatto, perse una gamba per salvare i suoi commilitoni durante attacco terroristico in Afghanistan

Redazione

25 Ottobre 2019 16:11

In vista dei campionati mondiali paralimpici, che si terranno dal 7;al 15 novembre a Dubai, l’amministrazione comunale fa il tifo per soldatessa Monica Contraffato la cui partecipazione ad un appuntamento agonistico mondiale, oltre ad inorgoglire la città, darà alla soldatessa la possibilità di poter guadagnare il pass per le fasi finali di Tokyo 2020.L’amministrazione con in testa il sindaco Lucio Greco seguirà con grande interesse la competizione agonistica, certa di potere festeggiare il successo agonistici della campionessa gelese.



