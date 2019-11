Sport 143

La soldatessa gelese Monica Contrafatto conquista una medaglia d'argento ai mondiali paralimpici. "Sono contentissima, vale oro"

Rimasta ferita nel 2012 in un attentato in Afghanistan dove perse la gamba destra, Monica non si è mai arresa e ha lottato come una leonessa

Redazione

13 Novembre 2019 19:55

Ai Mondiali paralimpici di Dubai, nella sesta giornata di gare, cresce il bottino azzurro con Monica Contrafatto che regala il secondo argento di oggi, dopo quello di Oney Tapia nel disco F11. È la quinta medaglia per l’Italia e il quarto pass per le Paralimpiadi di Tokyo. Nella finale dei 100 T63 accorpata alla categoria T42, la sprinter siciliana si conferma sul secondo gradino del podio, proprio come a Londra 2017, e aggiunge così un quinto metallo internazionale alla sua collezione. Vince per distacco l’indonesiana Karisma Tiarani con il nuovo primato mondiale T42 in 14.72 per lei, mentre l’azzurra (15.56) brucia sul traguardo la belga Gitte Haenen per 4 centesimi di secondo.All’arrivo l’argento paralimpico di Rio 2016 dichiara: “Sono contentissima, per me questa medaglia vale oro. Poteva finire meglio, ma ho avuto un problema al piede che ultimamente mi ha impedito di allenarmi. Prima di entrare in gara, ho pianto per il dolore ma poi l’adrenalina e la voglia di farcela lo hanno annientato”. Non era al via la primatista iridata T63 Martina Caironi, sospesa in via cautelare da parte di Nado Italia alla vigilia dei Mondiali. “Dedico questo secondo posto a lei - prosegue la Contrafatto - e mi dispiace non sia qui, al mio allenatore che mi sostiene sempre e alla mia famiglia”.



