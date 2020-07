Politica 42

"La sicurezza non si contratta", linea dura del viceministro Cancelleri sulla questione Atlantia

L'esponente del Movimento Cinque Stelle spiega che la società dovrebbe avere l'onestà di dire ciò che avrebbe dovuto fare e che non ha fatto

Redazione

14 Luglio 2020 10:03

"Atlantia pubblica la sua proposta di “cose da fare” ma dovrebbe avere anche l’onestà di dire che in quella lista ci sono le cose che avrebbe già dovuto fare". E' quanto afferma il viceministro Giancarlo Cancelleri in un post pubblicato su Facebook. "Manutenzioni e adeguare le tariffe dei pedaggi al nuovo piano tariffario stabilito dall’ART, non sono termini di contrattazioni, non sono favori, sono doveri!

Chi adesso accusa il MoVimento 5 Stelle di populismo, sono gli stessi partiti che in passato hanno agevolato le concessioni ai Benetton.

Ricordate? Anche la Corte dei Conti si è espressa, dichiarando i termini delle concessioni troppo sbilanciati a favore dei concessionari. Adesso la musica è cambiata. Non si tratta di populismo, ma semplicemente rimettere al primo posto l’interesse e soprattutto la sicurezza degli italiani".

