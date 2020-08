Cronaca 1229

La Sicilia brucia, vasto incendio a Piazza Armerina: inviata squadra di vigili del fuoco anche da Caltanissetta

A Piazza Armerina le fiamme minacciano l'ospedale e il centro abitato. Evacuate diverse abitazioni

02 Agosto 2020 17:31

Temperature fino a 40 gradi e centinaia di ettari di boschi andati in fumo nella sola giornata di oggi in Sicilia. A destare particolari preoccupazioni un incendio che da ore tiene impegnati i vigili del fuoco a Piazza Armerina. In azione elicottero e canadair. Sul posto è stata inviata anche una squadra e due mezzi da Caltanissetta. Un enorme nube di fumo si è alzata dietro la zona dell'ospedale. Come riporta il Giornale di Sicilia on line sono numerosi i fronti di incendio che stanno minacciando l’abitato di Piazza Armerina, con la città quasi circondata dai fronti, come anche numerose contrade di campagna e zone residenziali. Al momento si sta procedendo a fa allontanare i residenti da alcune abitazioni in contrada Candivia Cannata, ed è predisposto e pronto a scattare il piano di evacuazione per l’ospedale Chiello, alle cui spalle si trova uno dei fronti più estesi, anche se al momento ancora a distanza di sicurezza dal nosocomio.

E’ in corso un tavolo convocato dal prefetto di Enna Pirrera sull'emergenza che sta interessando la città dei mosaici, dove al momento stanno operando 5 mezzi aerei, coordinati dalla sala operativa regionale del Corpo forestale, e dove stanno arrivando anche un canadeir e un elicottero Prora.

In corso un intervento aereo anche sul monte Altesina in territorio di Nicosia (Enna), dove ieri un vastissimo incendio ha interessato la riserva. Le fiamme sono divampate per circa 20 ore, poi nella mattinata il fronte sembrava spento ma c'è stata una ripresa con un nuovo focolaio.

Nel palermitano da 24 ore a fuoco la vegetazione e i boschi attorno a Monreale e Borgetto nel Palermitano. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e boschi nella zona di Sagana tra Borgetto, Montelepre e Carini e Valle Presti nel monrealese.

Le fiamme sono stata contrastate fino a tarda sera di ieri con i mezzi aerei. Ma poi il fuoco ha ripreso vigore visto che canadair ed elicotteri di notte hanno dovuto interrompere le operazioni di spegnimento. Interventi aerei che sono ricominciati all’alba. Interventi ieri anche ad Altavilla Milicia in contrada Fornarotto e nella zona di Santa Cristina Gela.

Mezzi aerei, vigili del fuoco e forestali impegnati anche a Monte Grifone nel palermitano e nel comune di Chiusa Sclafani in località Chiusa La Vecchia. Anche qui sono già stati divorati diversi ettari di vegetazione. Il fronte del fuoco è molto vasto sono impegnate anche a terra numerose squadre antincendio.



