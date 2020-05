Eventi 769

La scuola in Tv: videolezioni per gli esami di Stato del primo e secondo ciclo. Partecipa anche il Mottura di Caltanissetta

Il Mottura è tra le sei scuole secondarie della Sicilia individuate per la realizzazione di sei lezioni che spaziano dalla Storia alla Letteratura e dalla Progettazione di sistemi elettrici alla Meccanica e meccatronica

Redazione

30 Maggio 2020 10:14

L’Istituto Superiore “S. Mottura” di Caltanissetta, Tecnico Industriale e Liceo delle Scienze Applicate, storica istituzione scolastica italiana fondata nel 1862, è stato inserito nel Progetto “La scuola in tv” per la didattica a distanza: una iniziativa promossa dall’Assessorato regionale all’istruzione e dall’USR Sicilia che prevede la trasmissione di video – lezioni, dedicate agli studenti di tutte le scuole del primo e del secondo ciclo di studi, da trasmettere attraverso lo strumento televisivo, per raggiungere quanti si trovino in condizioni di particolare disagio economico o famiglie sprovviste di un numero di dispositivi informatici individuali adeguati. “Grazie ad una tempestiva risposta da parte dell’USR e su iniziativa di questo Assessorato – dichiara l’assessore regionale all’istruzione Roberto Lagalla – i docenti entreranno nelle case dei nostri studenti anche attraverso la televisione”. L’Istituto S. Mottura è tra le sei scuole secondarie della Sicilia individuate per la realizzazione di sei lezioni che spaziano dalla Storia alla Letteratura e dalla Progettazione di sistemi elettrici alla Meccanica e meccatronica, il tutto grazie alla disponibilità della Dirigente prof.ssa Laura Zurli e al lavoro meticoloso e complesso dei docenti che hanno aderito al progetto: Proff. Stefania Mastrosimone, Gaetano Costa e Armando Ferraro, con il supporto tecnico del Prof. Fernando Barbieri. Le lezioni andranno in onda nelle giornate del 2, 3 e 4 Giugno su Trm (emittente siciliana), come da orari sottoindicati. Notevole l’impegno dei docenti che, in piena sicurezza, hanno effettuato le riprese a scuola e preparato a casa tutto il lavoro propedeutico. Si ringraziano l’Assessore regionale all’istruzione Dott. Roberto Lagalla, il Direttore regionale Usr Sicilia Dott. Suraniti, le Dirigenti tecniche Dott.ssa Patrizia Fasulo e Dott.ssa Viviana Assenza per aver ideato e implementato un progetto che veicola il “sapere” della Scuola a tutti quei ragazzi della Regione Sicilia in procinto di effettuare l’Esame di Stato durante un periodo emergenziale segnato dal Covid-19. Sarà possibile seguire le videolezioni attraverso l’emittente televisiva TRM HD (Canale 513 e 71) e sui social. Le lezioni realizzate dai docenti dell’IISS Mottura di Caltanissetta saranno trasmesse:

Martedì 2 Giugno 2020 - Ore 15:00-15:45 Lingua e letteratura italiana: “Il Futurismo: la prima avanguardia storica di matrice italiana e di portata europea”. Prof.ssa Stefania Mastrosimone - Ore 16:00-16:45 Lingua e letteratura italiana: “Luigi Pirandello: la crisi dell’uomo moderno”. Prof.ssa Stefania Mastrosimone - Ore 17:00 - 17:45 Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed Elettronici (TPSEE) : “Sicurezza elettrica. Pericolosità della corrente elettrica” (Parte I) Prof. Armando Ferraro

Mercoledi 3 Giugno 2020 - Ore 16:00 -16:45 Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed Elettronici (TPSEE) “Sicurezza elettrica. Protezione dai contatti diretti ed indiretti” (Parte II) Prof. Armando Ferraro - Ore 17:00-17:45 Meccanica meccatronica ed energia: “Motori endotermici, motori alternativi, rotativi e turbogas”. Prof. Gaetano Costa Giovedi 4 Giugno 2020 Ore 17:00-17:45 Meccanica meccatronica ed energia:”Motori endotermici: classificazione e cicli teorici”. Prof. Gaetano Costa. E possibile scaricare il calendario completo relativo alle lezioni ad integrazione della Dad, mediante l’utilizzo del mezzo televisivo, cliccando sul seguente link. https://www.trmweb.it/wp-content/uploads/2020/05/Calendario-lezioni-in-TV-1.pdf



