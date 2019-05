Cronaca 332

La scomparsa di Stefano Gallo a Caltanissetta, Janni: "Insondabile e misterioso è il cuore dell'uomo"

"Un lavoro, uno stile - quello di Stefano Gallo - venato di malinconica, umanissima ironia. Uno stile misurato, sobrio"

Redazione

10 Maggio 2019 13:17

Insondabile e misterioso è il cuore dell’uomo. Sempre. Al caro Stefano

Gallo, che adesso tutti piangono e compiangono in questa amara città, mai

è stato dato un premio, un riconoscimento pubblico per il suo lavoro di

cronista-giornalista, nel Nisseno. Un lavoro, uno stile – quello di

Stefano Gallo – venato di malinconica, umanissima ironia. Uno stile

misurato, sobrio. Mai, dunque, un premio, un riconoscimento pubblico a

Stefano per il suo lavoro umile e prezioso. Troppo schivo, troppo poco

mondano per questa città. Una città che, negli ultimi anni, ha smarrito i

suoi valori migliori: la discrezione, la misura, la gioiosa operosità, il

senso del dovere. Una città dove, oggi, la vacua, rumorosa apparenza

troppo spesso si impone e prospera. Insieme al rancore e

all’insoddisfazione. Insieme alla solitudine e al dolore.

Leonardo Sciascia ha scritto: "Io credo nei siciliani che parlano poco,

nei siciliani che non si agitano, nei siciliani che si rodono dentro e

soffrono: i poveri che ci salutano con un gesto stanco, come da una

lontananza di secoli; e il colonnello Carini sempre così silenzioso e

lontano, impastato di malinconia e di noia ma ad ogni momento pronto

all'azione: un uomo che pare non abbia molte speranze, eppure è il cuore

stesso della speranza, la silenziosa fragile speranza dei siciliani

migliori… una speranza, vorrei dire, che teme se stessa, che ha paura

delle parole ed ha invece vicina e famigliare la morte… Questo popolo ha

bisogno di essere conosciuto ed amato in ciò che tace, nelle parole che

nutre nel cuore e non dice…" (Gli zii di Sicilia – Il Quarantotto).



