La Scala dei Turchi è la regina dei social: la spiaggia siciliana la più condivisa su Instagram

La parete rocciosa bianca che sprofonda nel mare blu conquista i visitatori che non possono rinunciare a condividere uno scatto

Redazione

24 Luglio 2018 12:53

Scala dei Turchi è la "reginetta" di Instagram. Secondo Holidu, motore di ricerca per case vacanza, la spiaggia agrigentina è la più "hashtaggata", cioè quella con un numero di hashtag maggiori, e la più condivisa sui social tra le italiane.

Da sola colleziona ben 108.200 hashtag. In effetti, basta fare un giro su instagram con l'hashtag #scaladeiturchi per ammirare foto, video, stories pubblicate de migliaia e migliaia di turisti. La parete rocciosa bianca che sprofonda nel mare blu conquista i visitatori che non possono rinunciare a condividere uno scatto in uno dei luoghi diventato ancora più popolare grazie a "Il commissario Montalbano", dove sono ambientate alcune scene del romanzo e della fiction di Andrea Camilleri.



A occupare la seconda posizione della classifica di Holidu c'è Costa Rei in Sardegna, con 75.277 hashtag, e la Baia del Silenzio in Liguria (40300 hashtag). Seguono nella top 10, in ordine, Punta Prosciutto, Porto Selvaggio e Grotta della Poesia, tutte e tre in Puglia. Ancora Cala Mariolu e Porto Giunco in Sardegna. Si chiude con San Fruttuoso, Liguria, e Cala Goloritzé, di nuovo Sardegna. (Gds.it)



