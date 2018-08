Attualita 360

La sancataldese Liliana Aiera debutta a Sanremo: "Un sogno che si avvera"

Sarà la protagonista del concerto che si terrà il 23 agosto al Teatro dell'Opera del Casinò

Redazione

20 Agosto 2018 10:04

È un sogno che si realizza quello del soprano Liliana Aiera, sancataldese doc che in questi ultimi mesi ha raggiunto traguardi davvero prestigiosi. Infatti la nostra "artiste du pays" , oltre alla laurea in canto lirico ottenuta al Conservatorio Pergolesi di Fermo con la massima votazione e davanti ad una commissione di tutto riguardo, ha cantato nell'opera La traviata di Verdi nella Stagione Lirica Civitanova all'Opera ottenendo un grande successo di pubblico e di critica. A luglio è stata protagonista nel Concerto Ant, sempre nelle Marche. Tutto questo acquista ancora maggiore valore se si considera che la Aiera ha ottenuto questi eccellenti risultati pur continuando la sua attività di docente di Flauto traverso presso l'istituto Comprensivo "L. Radice" di Caltanissetta, plesso "Rosso di San Secondo". Ma la ciliegina sulla torta è rappresentata dal recente ingaggio che il soprano siciliano ha ottenuto per un concerto a Sanremo. Infatti Liliana Aiera sarà la protagonista del Concerto che si terrà il 23 agosto al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. "È un gioia immensa per me potermi esibire in quello che è considerato un tempio della musica e che ha rappresentato il mio sogno di bambina: cantare le arie liriche interpretando i ruoli pucciniani di Mimì nella Boheme, Lauretta in Gianni Schicchi e quello di Zerlina nel Don Giovanni di Mozart, nel teatro e con l'orchestra del celeberrimo Festival di Sanremo".

