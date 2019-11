Politica 86

La Rete degli Studenti Medi sosterrà il movimento delle Sardine alla manifestazione "Caltanissetta non si lega"

Di seguito il comunicato stampa

Redazione

23 Novembre 2019 17:42

È ormai da un paio d'anni che si nota una certa espansione di fenomeni, anche politici, riconducibili alla destra estrema e reazionaria che incita sempre più all'odio.Basta aprire un giornale per venire a conoscenza di fatti realmente preoccupanti: da ritrovamenti di arsenali riconducibili a militanti di gruppi filo-nazifascisti a minaccie a personaggi pubblici, da commenti di odio sui social a manifestazioni nelle quali diventa sempre più sottile il concetto di apologia del fascismo.

Dal momento in cui nella nostra società eventi del genere comincino a rappresentare la quotidianità è innegabile dire che gran parte della popolazione ne risulti ormai assuefatta.

Per questo noi della Rete Degli Studenti Medi di Caltanissetta vogliamo fare sapere chiaramente che i giovani oggi ci sono: hanno una coscienza politica attiva e sono intolleranti nei confronti di tutte le forme di odio. Di conseguenza siamo convinti che partecipare e sostenere Federica Giorgio e il movimento delle Sardine nella manifestazione "Caltanissetta non si lega" serva a mettere al corrente quanta più gente possibile che c'è ancora chi ha il coraggio di aprire gli occhi e di dichiararsi apertamente antifascista.

Rete Degli Studenti Medi Caltanissetta



