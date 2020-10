Cronaca 397

La Real Maestranza piange la scomparsa di Pasquale Tramontana: nel 2000 realizzò lo stivale più grande del mondo

Ancor prima aveva realizzato, in occasione dei mondiali di Italia '90 la scarpetta da calcio più grande del mondo

Rita Cinardi

06 Ottobre 2020 20:45

Galllery

E' morto stamattina all'età di 84 anni il cavaliere Pasquale Tramontana, storica e carismatica figura da “Guinness Word Record” della Real Maestranza. Tramontana fu capitano della Real Maestranza per la categoria Calzolai, Pellettieri e Tappezzieri nel 1998. Conosciuto anche per le sue doti artistiche, nel 2000 fu iscritto al guinnes dei primati per aver realizzato lo stivale più grande del mondo, alto oltre 4 metri, con l'utilizzo di 35 pelli di bue. Ancor prima aveva realizzato, in occasione dei mondiali di Italia '90 la scarpetta da calcio più grande del mondo e qualche anno fa, in omaggio alle donne, realizzò anche un sandalo femminile con un tacco da un metro e 80. Tra le tante passioni del cavaliere Tramontana la realizzazione di quadri intarsiati in cuoio che riproducevano immagini sacre. I funerali saranno celebrati domani 7 Ottobre alle ore 16.00 alla Cattedrale



