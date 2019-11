Politica 611

"La raccolta differenziata è una presa in giro", lo ha detto Miccichè a Caltanissetta durante un evento di Forza Italia

Il presidente dell'Ars lo ha affermato in occasione dell'evento "La Zolfara" sostenendo che nel mondo non esiste la differenziata

26 Novembre 2019 13:17

"Vorrei capire bene qual è la teoria secondo cui il termovalorizzatore è un mostro. La raccolta differenziata è una presa in giro, nel mondo non esiste la differenziata, è una bufala. A Napoli abbiamo eliminato il problema dei rifiuti costruendo il termovalorizzatore di Acerra". Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ospite di "La Zolfara", evento di Forza Italia in programma a Caltanissetta.All'evento è intervenuto anche il senatore Renato Schifani, ex presidente del Senato: "Il collante dei partiti di governo, M5S, Pd e Renzi è il Vinail. Dobbiamo prepararci a fare una battaglia contro il governo delle tasse".

"Senza Forza Italia non esiste un centrodestra credibile in Italia e in Europa", aggiunge il senatore, che poi osserva: "L'elettore di Forza Italia se vede una Forza Italia distratta ci lascia, magari guardando partiti che ammiccano a Forza Italia, come il partito di Renzi. Renzi ha poco da ammiccare, sta dall’altro lato".





