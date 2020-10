Attualita 39

La raccolta differenziata a Gela tocca il 59%: l'obiettivo è quello di superare il 65 per cento

L'amministrazione comunale chiede ai cittadini un'ulteriore collaborazione. Fondamentale è non abbandonare i rifiuti in maniera incontrollata

Redazione

10 Ottobre 2020 21:09

Buone notizie sul versante della raccolta differenziata. Nel mese di settembre, infatti, è stata raggiunta una percentuale pari al 59% e, per questo, il Sindaco Lucio Greco ringrazia tutti i cittadini virtuosi che, con il loro comportamento corretto, hanno permesso all'Ente di ottenere tale importante risultato.La strada da percorrere, però, è ancora tanta. Greco ricorda, infatti, che l’obiettivo minimo è superare il 65% e, quindi, chiede una ulteriore collaborazione. Fondamentale è non abbandonare i rifiuti in maniera incontrollata, comportamento che, oltre a danneggiare l’intera collettività, in termini di igiene e di danno economico costituisce reato.

Ai cittadini virtuosi che hanno consentito di raggiungere il 59%, e che devono rappresentare un esempio da seguire, si chiede, invece, di continuare a mantenere le loro corrette pratiche quotidiane.

A tutti si raccomanda, infine, di prestare molta attenzione nel differenziare il secco residuo. All'interno di questa frazione, infatti, devono essere conferiti esclusivamente i rifiuti non riciclabili, quelli cioè che non possono essere differenziati e recuperati.



