La protesta dei produttori del latte anche in Sicilia, bloccata nell'ennese la galleria di ingresso a Regalbuto

Anche gli allevatori siciliani, così come quelli della Sardegna, chiedono che nell'isola vengano rivisti i costi del latte

Redazione

15 Febbraio 2019 17:19

Una ventina di pastori hanno bloccato la galleria di ingresso a Regalbuto aderendo alla protesta dei loro colleghi sardi. Gli allevatori chiedono che anche in Sicilia siano rivisti i costi del latte. Sarebbe prevista per domenica prossima una manifestazione nei pressi dell'outlet Sicilia Village, con sversamento del latte in segno di protesta.(Ansa)

