Sport 162

La Pro Nissa supera in amichevole per 9 a 6 la Pgs Vigor San Cataldo: il gruppo è in crescita

Prossimo test amichevole sabato al Pala Milan contro l'Akragas Futsal formazione che i nisseni incontreranno anche in campionato

Redazione

29 Agosto 2019 12:13

Ha tratto indicazioni interessanti mister Tarantino dall’amichevole disputata ieri a San Cataldo contro i padroni di casa della Pgs Vigor. Un test-match che ha permesso di far ruotare tutta la rosa a disposizione in vista dei prossimi impegni di coppa e campionato. Il risultato finale è stato di 9 a 6 per la Pro Nissa, ma al di là del risultato positivo quello che più conta in questa fase di preparazione è stato vedere una buona determinazione e ottime giocate sin dalle prima battute di gioco. Prossimo test amichevole sabato al Pala Milan contro l’Akragas Futsal formazione che incontreremo anche in campionato.

Ha tratto indicazioni interessanti mister Tarantino dall’amichevole disputata ieri a San Cataldo contro i padroni di casa della Pgs Vigor. Un test-match che ha permesso di far ruotare tutta la rosa a disposizione in vista dei prossimi impegni di coppa e campionato. Il risultato finale è stato di 9 a 6 per la Pro Nissa, ma al di là del risultato positivo quello che più conta in questa fase di preparazione è stato vedere una buona determinazione e ottime giocate sin dalle prima battute di gioco. Prossimo test amichevole sabato al Pala Milan contro l’Akragas Futsal formazione che incontreremo anche in campionato.

News Successiva Albaverde volley, svolta nel settore giovanile: arriva a Caltanissetta il tecnico argentino Kantor

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews