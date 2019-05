Sport 815

La Pro Nissa presenta ufficialmente il suo nuovo allenatore, si tratta del tecnico palermitano Sandro Tarantino

Il tecnico ha raggiunto l'intesa con la società nissena per la guida nella prossima stagione di serie B

Redazione

19 Maggio 2019 13:52

Uno dei più talentuosi allenatori siciliani, nonostante la giovanissima età, è senza dubbio Sandro Tarantino. Il tecnico palermitano ha raggiunto l’intesa con la società nissena per la guida tecnica nella prossima stagione di serie B. Tecnico grintoso ed attento ai particolari, con un curriculum di tutto rispetto che fa ben sperare per la stagione prossima. La sua giovane carriera da allenatore inizia con la Mabbonath, in cui allena la juniores, vincendo il campionato regionale nella stagione 2015/2016. L’anno successivo approda al Sant'Isidoro in Serie B; La buona organizzazione di gioco e il suo temperamento gli consentono di entrare di diritto tra i tecnici più emergenti nel panorama regionale e nazionale. Ha collaborato nella veste di vice allenatore e di tattico nel Petrarca Padova, squadra anch’essa di serie B; Esperienza che ha indubbiamente arricchito il suo bagaglio di conoscenze e la credibilità tra gli addetti ai lavori. La stagione appena trascorsa lo ha visto alla guida del Real Parco; Al tecnico, il compito di mettere in campo le conoscenze e le capacità necessarie per esaltare il nostro roster nisseno, che anche per la stagione prossima vorrà recitare il ruolo di protagonista nel campionato di B. Segue video-intervista, che potete vedere sulla nostra pagina ufficiale Facebook, al neo allenatore e al presidente Ferreri a cura del nostro Responsabile della Comunicazione Vincenzo Di Maria.

