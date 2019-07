Sport 15

La Pro Nissa parla sempre più brasiliano: arriva dal Futsal Bisceglie il verdeoro Ramon Tubau

Classe 2000, è considerato dagli addetti ai lavori un’autentica promessa del futsal nazionale. Ramos ricopre il ruolo di pivot

Redazione

19 Luglio 2019 10:03

Sembra non avere sosta il mercato di potenziamento messo in atto dalla società cara al presidente Savio Ferreri e ai vice presidenti Milazzo , Intorre e Cuda. Arriva dal Futsal Bisceglie il talento brasiliano, classe 2000, Ramon Tubau. Il verdeoro la scorsa stagione in forza ai nerazzurri, è considerato dagli addetti ai lavori un’autentica promessa del futsal nazionale. Il ds Saetta è riuscito a mettere a segno un colpo di prospettiva battendo una concorrenza agguerrita. Per la buona riuscita della trattativa la società ringrazia il procuratore di Ramos il sig. Carlinhos e la società pugliese. In terra brasiliana Ramos ha indossato la maglia del Magnus Futsal formazione di Sorocaba, nello Stato di San Paolo che partecipa alla Lnf brasiliana. Ramos ricopre il ruolo di pivot con una buona propensione al gol e allo sviluppo del gioco. Benvenuto nella tua nuova casa Ramos!

