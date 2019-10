Sport 131

La Pro Nissa pareggia in terra calabrese: i ragazzi di mister Tarantino colpiscono quattro pali

Una gara che avrebbe potuto prendere una piega diversa se i ragazzi non fossero stati così sfortunati

Redazione

06 Ottobre 2019 17:39

Termina con il risultato di parità 4 a 4 la gara tra Bovalino e Pro Nissa Futsal. C’è un pizzico di rammarico per come è maturato il passivo, nisseni sfortunati sotto porta, quattro pali colpiti e un po’ imprecisi in occasione delle reti dei calabresi che in qualche modo potevano essere evitati. Un risultato che nel computo dell’intera partita sta stretto, perché abbiamo giocato una gara gagliarda senza mai risparmiarci. Un pari che nuove la classifica e che da soprattutto la consapevolezza della crescita e della forza dei nostri ragazzi. Le assenze di Marino e Rafinha pesano non poco, ma chi ha giocato ha buttato il cuore oltre l’ostacolo; si è sperato sino alla fine di portare a casa l’intera posta in palio sfumata solo a quaranta secondi dalla fine. La prima occasione con Lolo ma il portiere si fa trovare pronto. Svarione in uscita ed arriva il gol avversari palla radente che sorprende Avanzato. Una doccia fredda, ma i giallorossi riprendono campo e senza scomporsi Mosca e compagni provano a fare gol in più occasioni ma il portiere si fa trovare pronto. Ci prova prima Allyson la conclusione trova il montante, poi ci prova da lontano palla di poco fuori. Massimo sforzo dei nisseni ma ancora un legno sul tiro di Allyson che nega la gioia del gol. La pressione aumenta, la rotazione funziona, ed arriva il gol di Lolo che trova il pari. Gli avversari non riescono a trovare il bandolo della matassa, rischiano più volte la capitolazione, ma approfittando di un’altro errore nostro trovano ancora una volta il vantaggio. A pochi minuti dal fischio della sirena arriva la rete di Allyson che approfitta di una deviazione che poi si rivela determinante. Nel finale del primo tempo ,punizione per il Bovalino che si portano ancora in vantaggio. Nella ripresa prosegue la forte pressione tutto campo dei nisseni che non lasciano spazio agli amaranto. Schema ben riuscito con Lolo che tutto solo davanti al portiere fallisce clamorosamente. Allyson qualche minuto dopo trova il meritato pareggio con un conclusione da lontano. A pochi minuti dal termine i giallorossi provano l’ultimo assalto prima con Leandro che colpisce il palo. Poi arriva il meritato gol del vantaggio con Colore che da posizione centrale non sbaglia. I padroni provano il tutto per tutto con il portiere in movimento, i giallorossi chiudono bene tutti gli spazi ma a 40 secondi dal fischio finale arriva il gol del pari dei padroni di casa,deviazione fortuita la palla assume una traiettoria beffarda per Avanzato che, dopo una serie di interventi prodigiosi, non può nulla. Termina la partita tra gli applausi del pubblico presente che si è sicuramente divertito, perché le due formazioni non si sono risparmiate. Ai punti meritavano qualcosa in più per come abbiamo approcciato la partita con una capacità tattica ed una pressione esercitata davvero ottima al cospetto di un avversario ben messo in campo e con buone individualità; ma che stavolta è stato parecchio fortunato. Forse alcune disattenzioni hanno pesato oltremisura sul punteggio ma si sa che in questo campionato non ti puoi permettere cali di tensione o errori a ridosso della porta che possono rivelarsi fatali. Un pari che fa morale in un parquet non facile per nessuno. Adesso testa al debutto davanti ai nostri tifosi contro il Cosenza. La società Pro Nissa Futsal ringrazia il Bovalino per l’accoglienza ricevuta.

Termina con il risultato di parità 4 a 4 la gara tra Bovalino e Pro Nissa Futsal. C’è un pizzico di rammarico per come è maturato il passivo, nisseni sfortunati sotto porta, quattro pali colpiti e un po’ imprecisi in occasione delle reti dei calabresi che in qualche modo potevano essere evitati. Un risultato che nel computo dell’intera partita sta stretto, perché abbiamo giocato una gara gagliarda senza mai risparmiarci. Un pari che nuove la classifica e che da soprattutto la consapevolezza della crescita e della forza dei nostri ragazzi. Le assenze di Marino e Rafinha pesano non poco, ma chi ha giocato ha buttato il cuore oltre l’ostacolo; si è sperato sino alla fine di portare a casa l’intera posta in palio sfumata solo a quaranta secondi dalla fine. La prima occasione con Lolo ma il portiere si fa trovare pronto. Svarione in uscita ed arriva il gol avversari palla radente che sorprende Avanzato. Una doccia fredda, ma i giallorossi riprendono campo e senza scomporsi Mosca e compagni provano a fare gol in più occasioni ma il portiere si fa trovare pronto. Ci prova prima Allyson la conclusione trova il montante, poi ci prova da lontano palla di poco fuori. Massimo sforzo dei nisseni ma ancora un legno sul tiro di Allyson che nega la gioia del gol. La pressione aumenta, la rotazione funziona, ed arriva il gol di Lolo che trova il pari. Gli avversari non riescono a trovare il bandolo della matassa, rischiano più volte la capitolazione, ma approfittando di un’altro errore nostro trovano ancora una volta il vantaggio. A pochi minuti dal fischio della sirena arriva la rete di Allyson che approfitta di una deviazione che poi si rivela determinante. Nel finale del primo tempo ,punizione per il Bovalino che si portano ancora in vantaggio. Nella ripresa prosegue la forte pressione tutto campo dei nisseni che non lasciano spazio agli amaranto. Schema ben riuscito con Lolo che tutto solo davanti al portiere fallisce clamorosamente. Allyson qualche minuto dopo trova il meritato pareggio con un conclusione da lontano. A pochi minuti dal termine i giallorossi provano l’ultimo assalto prima con Leandro che colpisce il palo. Poi arriva il meritato gol del vantaggio con Colore che da posizione centrale non sbaglia. I padroni provano il tutto per tutto con il portiere in movimento, i giallorossi chiudono bene tutti gli spazi ma a 40 secondi dal fischio finale arriva il gol del pari dei padroni di casa,deviazione fortuita la palla assume una traiettoria beffarda per Avanzato che, dopo una serie di interventi prodigiosi, non può nulla. Termina la partita tra gli applausi del pubblico presente che si è sicuramente divertito, perché le due formazioni non si sono risparmiate. Ai punti meritavano qualcosa in più per come abbiamo approcciato la partita con una capacità tattica ed una pressione esercitata davvero ottima al cospetto di un avversario ben messo in campo e con buone individualità; ma che stavolta è stato parecchio fortunato. Forse alcune disattenzioni hanno pesato oltremisura sul punteggio ma si sa che in questo campionato non ti puoi permettere cali di tensione o errori a ridosso della porta che possono rivelarsi fatali. Un pari che fa morale in un parquet non facile per nessuno. Adesso testa al debutto davanti ai nostri tifosi contro il Cosenza. La società Pro Nissa Futsal ringrazia il Bovalino per l’accoglienza ricevuta.

News Successiva Campionati italiani di pesistica, atleti nisseni a Grottaglie fanno il pieno di medaglie

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews