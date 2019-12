Sport 92

La Pro Nissa fa il suo derby, prova di forza dei ragazzi di Tarantino che conquistano il terzo posto in classifica

Un match dalle forti emozioni quello che si è giocato al PalaMilan con il palazzetto gremito in ogni ordine di posto

Redazione

01 Dicembre 2019 16:47

Prosegue la striscia di vittorie in casa Pro Nissa, dopo il successo di martedì nel recupero di campionato contro l’Ispica, a cadere sotto i colpi dei nisseni è la Gear di Piazza Armerina che esce sconfitta con il punteggio di 7 a 5; Un match dalle forti emozioni quello che si è giocato al PalaMilan con il palazzetto gremito in ogni ordine di posto. Gli ospiti, come prevedibile, sono scesi in campo con il “classico” coltello tra i denti, sfoderando una prestazione fatta da ottime individualità come gli ex Borges e Goulart e il brasiliano Braga autore quest’ultimo di una rete di pregevole fattura. I nostri ragazzi, con le gambe un po’ appesantite dalla gara di Rosolini e con qualche giocatore non al meglio sono riusciti a tenere botta, sfoggiando una prova maiuscola; Il carattere della grande squadra, la caparbietà e l’impeccabile lettura tattica ha consentito ai ragazzi di Tarantino di recuperare lo svantaggio e di avere la meglio sull’avversario ostico.Un successo voluto e meritato che proietta i nisseni a ridosso delle due formazioni calabrese Cosenza e Lamezia che hanno pareggiato nell’ultimo incontro. Da segnalare l’ottima prestazione del portiere Lo Pinzino entrato a sostituire Avanzato espulso nel primo tempo per un fallo dubbio a limite dell’area nel tentativo in scivolata di anticipare l’avversario. A fine gara grande euforia attorno alla squadra, il sogno continua anche se la strada è ancora molto lunga ma se l’attaccamento alla maglia e lo spirito di squadra è questo ne vedremo delle belle.

Prosegue la striscia di vittorie in casa Pro Nissa, dopo il successo di martedì nel recupero di campionato contro l’Ispica, a cadere sotto i colpi dei nisseni è la Gear di Piazza Armerina che esce sconfitta con il punteggio di 7 a 5; Un match dalle forti emozioni quello che si è giocato al PalaMilan con il palazzetto gremito in ogni ordine di posto. Gli ospiti, come prevedibile, sono scesi in campo con il “classico” coltello tra i denti, sfoderando una prestazione fatta da ottime individualità come gli ex Borges e Goulart e il brasiliano Braga autore quest’ultimo di una rete di pregevole fattura. I nostri ragazzi, con le gambe un po’ appesantite dalla gara di Rosolini e con qualche giocatore non al meglio sono riusciti a tenere botta, sfoggiando una prova maiuscola; Il carattere della grande squadra, la caparbietà e l’impeccabile lettura tattica ha consentito ai ragazzi di Tarantino di recuperare lo svantaggio e di avere la meglio sull’avversario ostico.Un successo voluto e meritato che proietta i nisseni a ridosso delle due formazioni calabrese Cosenza e Lamezia che hanno pareggiato nell’ultimo incontro. Da segnalare l’ottima prestazione del portiere Lo Pinzino entrato a sostituire Avanzato espulso nel primo tempo per un fallo dubbio a limite dell’area nel tentativo in scivolata di anticipare l’avversario. A fine gara grande euforia attorno alla squadra, il sogno continua anche se la strada è ancora molto lunga ma se l’attaccamento alla maglia e lo spirito di squadra è questo ne vedremo delle belle.

News Successiva Ragazzo morto in un incidente stradale, era nella squadra che oggi avrebbe dovuto giocare contro la Nissa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare