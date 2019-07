Salute 221

"La prevenzione non va in vacanza", a Gela una settimana dedicata alla salute degli occhi

L'iniziativa è a cura dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e si terrà tra il 22 e il 27 luglio

20 Luglio 2019 12:28

La Sezione territoriale di Caltanissetta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus-aps ha aderito anche quest’anno all’iniziativa della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità, finalizzata alla sensibilizzazione della popolazione sulla necessità, di adottare, in estate, opportune precauzioni per difendere la salute degli occhi dai rischi connessi all’esposizione ai raggi UV. Gli studi scientifici, hanno dimostrato, infatti, che l’esposizione ai raggi UV, rappresenta una delle cause dell’insorgere di patologie dell’occhio a breve e a lungo termine, soprattutto a carico della retina e della cornea, determinando in tal modo un danneggiamento della vista.Pertanto, allo scopo di diffondere informazioni e suggerimenti per vivere in armonia con il sole, salvaguardando la vista, la Sezione realizzerà a Gela la II edizione del progetto di che trattasi, nel periodo compreso tra il 22 ed il 27 luglio 2019, tramite iniziative diversificate che suscitino l’interesse di cittadini appartenenti alle diverse fasce d’età ed inseriti in situazioni tipiche di questa particolare stagione dell’anno.

Le attività previste sono le seguenti: screening oculistico cui potrà sottoporsi gratuitamente chiunque ne faccia richiesta; attività di drammatizzazione di storie sull’occhio, sul sole, ecc.; creazione di un pannello che raccoglierà le testimonianze spontanee espresse dai cittadini sull’iniziativa attraverso un pensiero, un disegno, ecc.; raccolta di interviste sul tema della prevenzione della cecità, prevedendo la pubblicazione in un video di quelle più interessanti.

Il progetto, coinvolgerà, nelle giornate del 22 e del 23 luglio p.v., i bambini dai 6 ai 13 anni, frequentanti il “Grest” presso la Parrocchia San Domenico Savio, insieme ai loro animatori, ed alle loro famiglie, mentre nelle giornate dal 24 al 27 luglio p.v., in orario antimeridiano, l’iniziativa interesserà i cittadini presenti nel lido Bcoolbeach di Gela.

Nello specifico, la manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma:

- 22 e 23 luglio 2019, in orario antimeridiano: incontro dei bambini frequentanti il Grest presso la Parrocchia “San Domenico Savio”, con l’esperto teatrale incaricato dalla Sezione; screening oculistico gratuito eseguito nei confronti dei richiedenti, da un oculista incaricato dalla Sezione, con l’ausilio dell’unità mobile oftalmica concessa dal Consiglio regionale siciliano U.I.C.I. e distribuzione gadget; il secondo giorno, allestimento di un piccolo spettacolo sul tema dell’iniziativa a cura dell’esperto teatrale;

- in data 24, 25, 26 e 27 luglio 2019: screening oculistico gratuito rivolto ai cittadini presenti nel lido Bcoolbeach, in orario antimeridiano; realizzazione di un pannello con le esperienze raccolte sul lido nei giorni di attività; distribuzione gadget; raccolta di interviste sul tema della prevenzione delle patologie oculari;

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al Centro sociale U.I.C.I. “Louis Braille” di Gela telefonando al numero 0933907350.

Il Presidente, Alessandro Mosca, esprime l’auspicio, che un’ampia partecipazione di cittadini all’iniziativa sopra descritta possa gratificare la Sezione per il costante impegno a difesa della salute degli occhi.









