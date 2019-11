Cronaca 624

La polizia stradale di Caltanissetta ritrova due cani sulla strada statale 640, restituiti ai proprietari

Una pattuglia ha notato la presenza di due cani di grossa taglia, pastori tedeschi, uno dei quali ferito e riverso sull’asfalto

13 Novembre 2019 12:04

Nella giornata di ieri, a causa delle avverse condizioni di tempo, la polizia stradale di Caltanissetta ha intensificato i servizi di vigilanza lungo le arterie stradali della provincia. Nel corso dei predetti servizi, intorno alle 18.30, sulla Statale 640, in contrada Anghillà, una pattuglia ha notato la presenza di due cani di grossa taglia, pastori tedeschi, uno dei quali ferito e riverso sull’asfalto. Gli animali, impauriti, rischiavano di arrecare pericolo oltre che a loro stessi alla circolazione stradale, in quanto vagavano sulla carreggiata. Per fortuna la storia ha avuto un lieto fine, i poliziotti, infatti, hanno soccorso gli animali grazie anche all’intervento sul posto del personale veterinario dell’Asl, della Polizia Municipale di Caltanissetta e della ditta incaricata al recupero. Attraverso il microchip si è risalirti al legittimo proprietario che aveva denunciato la scomparsa dei due animali nella stessa mattinata. Gli animali probabilmente erano fuggiti da casa poiché impauriti dalle cattive condizioni metereologiche.

