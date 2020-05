Eventi 128

"La nuova normalità tra reale e virtuale", webinar del Soroptimist Club di Gela dedicato all'uso della tecnologia

Molto apprezzate le relazioni dei due esperti il sociologo Francesco Pira e la pedagogista Rossella Incardona

Redazione

25 Maggio 2020 09:15

Il Soroptimist Club di Gela non ha fermato, nonostante l'emergenza e il distanziamento sociale, il suo impegno sociale e culturale organizzando un interessante webinar, tenutosi ieri, 23 maggio 2020, sulla piattaforma Zoom, dal tema " La nuova normalità tra reale e virtuale" , Alla presenza della Vice Presidente Nazionale, la Prof.ssa Rina Florulli, che ha ricordato agli intervenuti l'impegno continuo e competente del Soroptimist International con la messa in campo di tutte le proprie professionalità al servizio dell'emergenza, e dopo i saluti della Presidente del Club di Gela, la Prof.ssa Giusi Argento, si è entrati nel vivo della tematica.

Il sociologo,Prof. Francesco Pira, ha indotto una riflessione sul ruolo, ormai, preponderante della tecnologia, nella nostra quotidianità, divenuta l'unico strumento a nostra disposizione per interagire con il mondo esterno.

La Dott.ssa Rossella Incardona, pedagogista clinico, ha analizzato il mondo delle emozioni, sopratutto dei più piccoli, indicando le possibili strategie per arginarle, sopratutto, quelle negative.

Il dibattito, moderato dall' Avv.to Sonia Rampanti, è proseguito con interventi pertinenti e interessati del numeroso ed attento l'auditorio in collegamento .

E' stata una esperienza meravigliosa e un importante momento di riflessione che ha permesso di sentirci vicini, nonostante le distanze.





Il Soroptimist Club di Gela non ha fermato, nonostante l'emergenza e il distanziamento sociale, il suo impegno sociale e culturale organizzando un interessante webinar, tenutosi ieri, 23 maggio 2020, sulla piattaforma Zoom, dal tema " La nuova normalità tra reale e virtuale" , Alla presenza della Vice Presidente Nazionale, la Prof.ssa Rina Florulli, che ha ricordato agli intervenuti l'impegno continuo e competente del Soroptimist International con la messa in campo di tutte le proprie professionalità al servizio dell'emergenza, e dopo i saluti della Presidente del Club di Gela, la Prof.ssa Giusi Argento, si è entrati nel vivo della tematica.

Il sociologo,Prof. Francesco Pira, ha indotto una riflessione sul ruolo, ormai, preponderante della tecnologia, nella nostra quotidianità, divenuta l'unico strumento a nostra disposizione per interagire con il mondo esterno.

La Dott.ssa Rossella Incardona, pedagogista clinico, ha analizzato il mondo delle emozioni, sopratutto dei più piccoli, indicando le possibili strategie per arginarle, sopratutto, quelle negative.

Il dibattito, moderato dall' Avv.to Sonia Rampanti, è proseguito con interventi pertinenti e interessati del numeroso ed attento l'auditorio in collegamento .

E' stata una esperienza meravigliosa e un importante momento di riflessione che ha permesso di sentirci vicini, nonostante le distanze.





News Successiva Gela, Circular Lab: la IV B dell'istituto "Verga" conquista il podio. Progetto di Eni dedicato allo sviluppo sostenibile

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare