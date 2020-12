Attualita 1264

La nissena Daiana Meli entra nella classe di Master Chef: giovedì sera nuova sfida ai fornelli

Al live cooking Daiana è stata accompagnata dal suo compagno Andrea Burgio. Entrambi nisseni, svolgono la loro professione di avvocati a Catania

Redazione

27 Dicembre 2020 10:18

Daiana Meli, nissena, avvocato penalista di 33 anni è una delle nuove concorrenti del programma Master Chef. Dopo essere stata ammessa nella classe e aver ottenuto il grembiule grigio la rivedremo giovedì alle 21.15 su Sky Tg24 e su Now Tv. Daiana, che esercita la professione di avvocato a Catania, si è avvicinata alla cucina durante il periodo universitario e poi la sua curiosità e la sua grande passione l’hanno portata ad approfondire sempre di più diverse tecniche di cucina. Il lockdown è complice di questa esperienza ai fornelli di una delle cucine più importanti della Tv.

Giovedì 17 ha affrontato il livecooking e ha ottenuto la firma dello chef Antonino Cannavacciuolo sul suo grembiule grigio. "Io punto su di te e ci metto la mia firma - ha detto il noto chef Cannavacciuolo - io su di le non sono convinto, di più". Al live cooking Daiana è stata accompagnata dal suo compagno Andrea Burgio, anche lui nisseno, 32 anni, avvocato del foro di Catania. I piatti preparati da Daiana: nella prima puntata i "Cavatelli freschi in timballo di melanzane su salsa di pomodoro con panna, ricotta salata e basilico"; nella seconda "Cernia su acqua di pomodoro al nero di seppia con funghi, cozze e fichi caramellati".

