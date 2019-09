Sport 55

La Nissa conquista un punto importante sul campo della Folgore di Castelvetrano, una delle grandi favorite

Domenica prossima, la Nissa tornerà a giocare allo stadio Tomaselli affrontando la Gattopardo. I biancoscudati si confermano la squadra con la migliore difesa del campionato

29 Settembre 2019 20:04

La squadra guidata da mister Di Matteo, nonostante le assenze, ha retto bene il confronto con il blasonato avversario e anzi, nella ripresa, ha avuto la più ghiotta occasione della partita con Luca Tomaselli, il quale, dopo aver superato il portiere avversario, ha lasciato partire un sinistro che si è stampato sul palo.

In precedenza, Passaro aveva battuto direttamente dal corner timbrando l’incrocio dei pali. La forte formazione di casa, ha avuto per lunghi tratti la supremazia territoriale, ma la difesa biancoscudata, guidata da un Penalva in grande spolvero, ha retto bene sino alla fine. Da segnalare la prova del portiere Michele Noto, che in un paio di occasioni ha effettuato interventi decisivi salvando la porta biancoscudata.

Il mister Di Matteo ha elogiato tutta la squadra per la grande prova fornita. Degne di nota le prove del guineano Sow, vera e propria spina nel fianco della difesa folgorina e del terzino sinistro Diallo, ancora una volta impeccabile nella sua fascia di competenza.

