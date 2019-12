Attualita 183

"La nave greca nel ripostiglio non la vogliamo...". Il sindaco di Gela incontra studenti e associazioni

Il comitato studentesco, così come gli altri componenti della delegazione, hanno chiesto all'amministrazione un impegno forte per la realizzazione del museo del mare

Redazione

10 Dicembre 2019 18:16

“La nave greca nel ripostiglio non la vogliamo...siamo pronti anche ad

aspettare, ma vogliamo ciò che ci tocca per diritto, ovvero il museo del

mare. Gela non può e non deve morire!”. Lo hanno rimarcato ieri sera,

nel corso di una lunga ed infuocata riunione che si svolta in Municipio,

i rappresentanti del comitato studentesco, del gruppo archeologi, il

prof. Giuseppe Alessi, presidente di Archeo ambiente: un gruppo di

cittadini e Franco Cassarino, quest’ultimo artefice di diverse scoperte

di reperti archeologici. Una facoltà delegazione, quella ricevuta ieri

sera dal sindaco Lucio Greco, dal suo vice Terenziano Di Stefano e dal

presidente del consiglio comunale, Salvatore Sammito ai quali è stato

espresso un forte dissenso alla paventata ipotesi di esposizione della

nave greca all’ex convento delle Benedettine. Forti le motivazioni del

diniego anche da parte dei giovani che scommettono sul glorioso passato

della città per costruire il futuro. “È un’occasione unica - dicono gli

studenti . La nostra città è in ginocchio in fatto di sviluppo e di

crescita economica e la nave greca, per la sua importanza storica ed il

suo valore inestimabile, può segnare la svolta per l’industria del

turismo”. Gli studenti esprimono un forte no all’esposizione della nave

all’ex convento delle Benedettine perchè in quel sito si snaturerebbe e

perderebbe il suo valore. “Non siamo degli esperti - hanno detto gli

studenti - ma nell’ipotesi che la nave venisse esposta all’ex convento

delle Benedettine in attesa della realizzazione del museo dove

trasferirla in un secondo momento, smontarla e rimontarla

significherebbe rovinarla”. Il comitato studentesco, così come gli altri

componenti della delegazione presente ieri sera in municipio, ha

caldeggiato un impegno forte da parte delle istituzioni affinché Gela

abbia al più presto il suo museo del mare. Ai vertici

dell’amministrazione comunale hanno chiesto, inoltre, dove sono finiti i

finanziamenti ed i motivi per cui i lavori per la realizzazione del

museo tardano a decollare. Sia il primo cittadino che il vicesindaco

hanno spiegato che a determinarne lo stop è stato il contenzioso avviato

da una ditta che non si era aggiudicato l’appalto e la cui risoluzione è

giunta solo di recente con il responso del Cga. “I ritardi non sono

imputabili alla stazione appaltante - hanno detto - ma al contenzioso e,

in considerazione del fatto che l’asse di finanziamento 2007-2013

prevedeva che i lavori dovevano essere ultimati entro il mese di

dicembre 2020, alla Regione è stato chiesto di inoltrare istanza di

proroga a Bruxelles, cosa che sarebbe stata già fatta“.

In mancanza della proroga, per i componenti della delegazione, è

necessario predisporre un piano B per realizzare il museo del mare.

Franco Cassarino - che ha annunciato lo sciopero della fame a partire da

giorno 15 in segno di protesta contro una Regione che a distanza di mesi

non ha provveduto ad eseguire i lavori al museo - ha proposto come

piano B di utilizzare i soldi delle compensazioni per realizzare il del

mare con gli incassi destinati alla città. Il sindaco Greco ha rimarcato

la volontà dell'amministrazione a volere il museo a Gela e che i

riflettori sull'iter sono sempre accesi. Intanto si attendono notizie

dall’UE sulla proroga, successivamente si penserà al piano B da studiare

insieme con Sovrintendenza, studenti, associazioni e cittadinanza attiva

che prossimamente riconvocherà per valutare insieme soluzioni. Cittadini

e associazioni, per nulla intenzionati a rinunciare alla nave,

patrimonio gelese, si dicono pronti - se è necessario - a fare barricate

e manifestazioni di piazza. Il comitato studentesco ha già annunciato

una manifestazione per il prossimo 17 dicembre.

