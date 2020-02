Eventi 138

La nave arcaica di Gela debutta a Forlì: il relitto era all'interno di alcune casse al museo archeologico

La nave è in esposizione nell'ambito di una mostra dedicata ad Ulisse. Presenti circa 200 reperti che potranno essere ammirati fino al 21 giugno

Redazione

15 Febbraio 2020 22:01

Inaugurata ai Musei San Domenico di Forlì la mostra «Ulisse, l’arte e il mito». Organizzata dalla Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il comune romagnolo, l’esposizione, visitabile fino al 21 giugno, conta più di 200 opere ed è imperniata sull'eroe omerico, figura che da tremila anni domina la cultura europea e universale.La Regione Siciliana ha inviato a Forlì pregevoli reperti archeologici che si sono rivelati da subito i protagonisti assoluti, per l’interesse suscitato dai visitatori. Come la Nave arcaica, prezioso reperto rinvenuto nei fondali di Gela, esposta assieme a una parte del carico. Una porzione della chiglia, la ruota di poppa, il paramezzale e sette madieri (parte dell’ossatura dell’imbarcazione) e un cesto in fibre vegetali assieme a un tripode in bronzo (recipiente con sostegni a forma di zampa leonina) vengono mostrati ai visitatori mediante un supporto trasparente appositamente realizzato che consente di ammirare la nave e la tecnica di costruzione.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci, ha partecipato all’inaugurazione, accompagnato dalla soprintendente del Mare Valeria Li Vigni, dalla soprintendente dei Beni culturali di Caltanissetta Daniela Vullo e dal direttore del Parco archeologico di Gela, Luigi Gattuso.

«La cultura - sottolinea il presidente della Regione - non ha confini. Abbiamo dato una lezione: due regioni, una del nord e una del sud, governate da due coalizioni diverse, grazie a Ulisse si sono incontrate. Ognuna ha dato il proprio contributo, aprendo una strada che sarà percorsa anche nei mesi futuri. Sono tante le cose che vorremmo organizzare a Gela, che è la città dal cui mare abbiamo tirato fuori questa meraviglia e sono convinto che un simile rapporto di collaborazione possa continuare, anche altrove. È una iniziativa di grande valore culturale per la quale siamo davvero felici d’aver potuto dare la nostra collaborazione».



Inaugurata ai Musei San Domenico di Forlì la mostra «Ulisse, l’arte e il mito». Organizzata dalla Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il comune romagnolo, l’esposizione, visitabile fino al 21 giugno, conta più di 200 opere ed è imperniata sull'eroe omerico, figura che da tremila anni domina la cultura europea e universale.La Regione Siciliana ha inviato a Forlì pregevoli reperti archeologici che si sono rivelati da subito i protagonisti assoluti, per l’interesse suscitato dai visitatori. Come la Nave arcaica, prezioso reperto rinvenuto nei fondali di Gela, esposta assieme a una parte del carico. Una porzione della chiglia, la ruota di poppa, il paramezzale e sette madieri (parte dell’ossatura dell’imbarcazione) e un cesto in fibre vegetali assieme a un tripode in bronzo (recipiente con sostegni a forma di zampa leonina) vengono mostrati ai visitatori mediante un supporto trasparente appositamente realizzato che consente di ammirare la nave e la tecnica di costruzione.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci, ha partecipato all’inaugurazione, accompagnato dalla soprintendente del Mare Valeria Li Vigni, dalla soprintendente dei Beni culturali di Caltanissetta Daniela Vullo e dal direttore del Parco archeologico di Gela, Luigi Gattuso.

«La cultura - sottolinea il presidente della Regione - non ha confini. Abbiamo dato una lezione: due regioni, una del nord e una del sud, governate da due coalizioni diverse, grazie a Ulisse si sono incontrate. Ognuna ha dato il proprio contributo, aprendo una strada che sarà percorsa anche nei mesi futuri. Sono tante le cose che vorremmo organizzare a Gela, che è la città dal cui mare abbiamo tirato fuori questa meraviglia e sono convinto che un simile rapporto di collaborazione possa continuare, anche altrove. È una iniziativa di grande valore culturale per la quale siamo davvero felici d’aver potuto dare la nostra collaborazione».



News Successiva Nasce a Gela un premio scientifico - letterario, tre borse di studio in memoria di Bianca Cannizzaro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare