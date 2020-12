Cronaca 816

La morte della giovane messinese, fermata l'amica: "Abbiamo litigato e ho reagito"

"Non volevo che continuasse a drogarsi" ha raccontato la giovane. C'è anche un video che riprende la lite

Redazione

11 Dicembre 2020 12:11

C'è un fermo per la morte di Ylenia Bonavera, la giovane messinese morta dopo essere stata trasportata all'ospedale Garibaldi di Catania con ferite da taglio sul corpo. A essere accusata di omicidio è l'amica che era con lei quella tragica sera. Una lite, l'ennesima, finita nel peggiore dei modi: è quanto racconta la ragazza fermata ai magistrati. "Non volevo che continuasse a drogarsi. Abbiamo avuto l'ennesima discussione, poi lei mi ha aggredito, colpendomi a un occhio...", racconta la giovane che ha poi confessato. La ragazza avrebbe quindi reagito, colpendo Ylenia con "un coltello che mi portavo sempre dietro perchè tempo fa mi aveva rapinata".C'è anche un video, fatto da un automobilista, che riprende la lite tra le due amiche e che adesso è al vaglio della squadra mobile. Le immagini sono state girate tra le vie delle Salette e della Concordia, a Catania, e mostrano gli istanti concitati della lite, poi la coltellata, lei che sale in auto e la corsa verso l'ospedale.



C'è un fermo per la morte di Ylenia Bonavera, la giovane messinese morta dopo essere stata trasportata all'ospedale Garibaldi di Catania con ferite da taglio sul corpo. A essere accusata di omicidio è l'amica che era con lei quella tragica sera. Una lite, l'ennesima, finita nel peggiore dei modi: è quanto racconta la ragazza fermata ai magistrati. "Non volevo che continuasse a drogarsi. Abbiamo avuto l'ennesima discussione, poi lei mi ha aggredito, colpendomi a un occhio...", racconta la giovane che ha poi confessato. La ragazza avrebbe quindi reagito, colpendo Ylenia con "un coltello che mi portavo sempre dietro perchè tempo fa mi aveva rapinata".C'è anche un video, fatto da un automobilista, che riprende la lite tra le due amiche e che adesso è al vaglio della squadra mobile. Le immagini sono state girate tra le vie delle Salette e della Concordia, a Catania, e mostrano gli istanti concitati della lite, poi la coltellata, lei che sale in auto e la corsa verso l'ospedale.



Coronavirus. Anche oggi in provincia di Caltanissetta è boom di guariti, 20 nuovi casi e 1 decesso

News Successiva Caltanissetta, scontro tra due auto sulla Ss 640 dir: due feriti. Una donna è in codice rosso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare