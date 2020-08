Cronaca 873

La morte del piccolo Evan: madre già indagata per maltrattamenti. Trovate tracce di sangue nella culla

L'inchiesta era stata aperta dalla Procura di Siracusa all’inizio dello scorso luglio dopo che il bambino era stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale di Noto

25 Agosto 2020 08:35

Era stata già indagata per maltrattamenti in famiglia la madre 23enne del bimbo di 21 mesi morto il 17 agosto scorso nell’ospedale di Modica per le lesioni che, secondo l’accusa, gli ha procurato il 32enne convivente della donna. La coppia è in carcere per omicidio in concorso.L'inchiesta era stata aperta dalla Procura di Siracusa all’inizio dello scorso luglio dopo che il bambino era stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale di Noto per delle contusioni. Anche in quel caso la madre del piccolo aveva detto che era caduto mentre giocava, ma il medico di turno non ha creduto alla sua ricostruzione ed ha segnalato l’accaduto alla polizia che ha presentato una relazione alla Procura.

Intanto nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del bambino è stato compiuto un sopralluogo nella casa della coppia, a Rosolini,

dove è stato sequestrata la fodera di un cuscino della culla dove, con il reagente luminescene, la polizia scientifica ha trovato tracce di sangue.



