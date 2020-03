Attualita 2111

La Madonna appare durante la benedizione del Papa a San Pietro? Il video impazza sul web

Suggestione, forse, ma sul web inizia a girare un video in cui alcuni fedeli dicono che quella luce sopra San Pietro è la Madonna

Redazione

28 Marzo 2020 10:14

"Non lasciarci in balia della tempesta", è il grido del Papa sotto la pioggia in una piazza San Pietro vuota, nel silenzio assordante. Parole che riempono il cuore dei fedeli, che commuovono, che inducono a sperare.E poi c'è anche la suggestione di alcuni di loro, che si immergono in quelle immagini viste in tv e che durante le parole del Santo Padre fissano lo sguardo su una sagoma luminosa in cielo. Suggestione, forse, ma sul web inizia a girare questo video in cui alcuni fedeli dicono che quella luce sopra San Pietro è la Madonna.

Il video viene postato su Facebook anche da un gruppo dedicato alla Madonna nera di Viggiano in provincia di Potenza, e da lì invitano a condividerlo ognuno nei propri profili. "Madonna mia aiutaci tu", scrivono. Ed è quello che in tanti chiedono in questi giorni di grande difficoltà. Suggestione o profonda spirituralità? Per chi crede o per chi semplicemente si lascia coinvolgere nella speranza che l'emergenza coronavirus passi via, quello vissuto a San Pietro è stato un momento molto forte, che ha raggiunto il suo apice con una benedizione del tutto inedita, quella 'Urbi et Orbi', e la possibilità di avere l'indulgenza plenaria, che normalmente è riservata solo ai due grandi giorni di festa dei cattolici, la Pasqua e il Natale.





