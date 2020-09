Cronaca 637

La Libia sequestra due pescherecci siciliani, 18 marinai portati a Bengasi: ore di ansia per le famiglie

Il caso viene monitorato dal comando generale delle Capitanerie di Porto e dalla Farnesina. Le imbarcazioni sono a Bengasi

Redazione

02 Settembre 2020 16:19

Due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dalle autorità libiche. L’episodio è avvenuto ieri sera e adesso le due imbarcazioni "Antartide" e "Medinea" si trovano ormeggiate nel porto di Bengasi, città controllata dagli uomini del generale Khalifa Haftar.Sarebbero diciotto, secondo quanto si apprende, complessivamente i marinai portati a Bengasi da militari libici. Sono i componenti dei due natanti sequestrati, ma anche i comandanti di altri due pescherecci riusciti a fuggire, l'"Anna Madre" di Mazara del Vallo e il "Natalino" di Pozzallo. Starebbero tutti bene.

Il caso viene monitorato dal comando generale delle Capitanerie di Porto e dalla Farnesina.

«La presenza del ministro Di Maio in Libia in questi giorni non può essere una coincidenza». Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, riferendosi al sequestro dei due pescherecci.

Nei giorni scorsi il ministro degli esteri Luigi di Maio ha invece incontrato il presidente del governo libico riconosciuto dall’Onu, Fayez al Serraj. «La circostanza ci preoccupa, ma oggi osserviamo un silenzio rispettoso del lavoro che sappiamo si sta svolgendo in maniera frenetica alla Farnesina che già in altre circostanze ha saputo trattare vicende analoghe in modo opportuno ed efficace»



Due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dalle autorità libiche. L’episodio è avvenuto ieri sera e adesso le due imbarcazioni "Antartide" e "Medinea" si trovano ormeggiate nel porto di Bengasi, città controllata dagli uomini del generale Khalifa Haftar.Sarebbero diciotto, secondo quanto si apprende, complessivamente i marinai portati a Bengasi da militari libici. Sono i componenti dei due natanti sequestrati, ma anche i comandanti di altri due pescherecci riusciti a fuggire, l'"Anna Madre" di Mazara del Vallo e il "Natalino" di Pozzallo. Starebbero tutti bene.

Il caso viene monitorato dal comando generale delle Capitanerie di Porto e dalla Farnesina.

«La presenza del ministro Di Maio in Libia in questi giorni non può essere una coincidenza». Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, riferendosi al sequestro dei due pescherecci.

Nei giorni scorsi il ministro degli esteri Luigi di Maio ha invece incontrato il presidente del governo libico riconosciuto dall’Onu, Fayez al Serraj. «La circostanza ci preoccupa, ma oggi osserviamo un silenzio rispettoso del lavoro che sappiamo si sta svolgendo in maniera frenetica alla Farnesina che già in altre circostanze ha saputo trattare vicende analoghe in modo opportuno ed efficace»



Coronavirus, focolaio tra Taormina e Giardini Naxos: 14 giovani risulterebbero positivi

News Successiva Strada di Caltanissetta non sarà più intitolata al nonno di Montante, Gambino: "Sarà via Adriano Olivetti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare