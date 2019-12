Eventi 226

"La legalità produce lavoro", iniziativa a Gela con i vertici della Cgil e il giornalista Borrometi

L'appuntamento è in programma per venerdì 20 dicembre alle 16 nell'aula magna del Liceo Classico di Gela

14 Dicembre 2019 10:46

Venerdì 20 dicembre alle ore 16 si terrà a Gela presso il Liceo Classico una importante iniziativa fortemente voluta dalla Cgil nazionale e regionale sul tema "la legalità produce lavoro", già dal titolo dell'iniziativa si intuisce l’obiettivo che si pone il sindacato e il confronto sarà realizzato con alcuni magistrati da anni impegnati in indagini delicate sulla lotta alla mafia. Ne parleremo con Paolo Borrometi, giovane giornalista e scrittore siciliano da anni scortato per aver denunciato la mafia e gli interessi economici con vari livelli della brutta politica. Giorno 20 - afferma Ignazio Giudice Segretario provinciale CGIL - sarà l'occasione per costruire un percorso concreto in grado di far percepire la reale bellezza del vivere nella legalità, anche per questo lo Stato deve impegnarsi nel presentare misure efficienti nel caso di beni sequestrati e confiscati. Saranno presenti i massimi vertici regionali della CGIL Siciliana, da Mimma Argurio da anni impegnata Regionalmente nel seguire le politiche dedicate a sicurezza e legalità ad Alfio Mannino Segretario Generale CGIL Sicilia, sarà presente anche Luciano Silvestri Responsabile nazionale sicurezza e legalità.

