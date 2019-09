Politica 179

La gelese Ketty Damante potrebbe diventare deputato regionale, si attendono le dimissioni di Cancelleri dall'Ars

Damante, attivista del Movimento 5 Stelle, ha fatto parte per pochi della giunta Messinese ed è la prima dei non eletti nella lista del M5S a Caltanissetta

Redazione

13 Settembre 2019 14:38

Con la nomina di Giancarlo Cancelleri (M5S) alla carica di viceministro alle Infrastrutture, all'Assemblea siciliana si "liberano" due caselle: Cancelleri dovrà infatti dimettersi dal Parlamento regionale e il suo posto dovrebbe andare a Ketty Damante, prima dei non eletti nella lista provinciale del M5s a Caltanissetta.Damante è stata assessore nella giunta comunale a Gela con il sindaco Domenico Messinese. Ma Cancelleri lascia anche la vicepresidenza vicaria dell'Ars, il suo sostituto dovrà essere eletto dall'aula. Per due volte Cancelleri si è presentato alle regionali come candidato governatore della Sicilia, sconfitto prima da Rosario Crocetta e poi da Nello Musumeci.



