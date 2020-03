Attualita 532

La foto della speranza. Dopo settimane di emergenza, il Pronto Soccorso Covid di Parma si svuota

Nell'ex sala d’attesa e negli ambulatori dell’unità operativa dedicata ai casi di emergenza non ci sono più pazienti ma barelle vuote

Redazione

31 Marzo 2020 20:12

Una foto che dà speranza. Dopo settimane di emergenza, il pronto soccorso Covid 19 dell’ospedale Maggiore di Parma, una delle province più colpite dal coronavirus, è vuoto. Il picco era stato il 16 marzo con 172 accessi covid al Pronto soccorso, ma come dimostra la foto del fotografo Marco Vasini, il trend sembrerebbe in calo.Come scrive ”La Repubblica”: “Dal pomeriggio di lunedì, nell’ex sala d’attesa e negli ambulatori dell’unità operativa dedicata ai casi di emergenza non ci sono più pazienti ma barelle vuote. L’area è stata totalmente sanificata. Negli ultimi quindici giorni la zona Covid si presentava con una distesa di oltre cinquanta barelle occupate da persone con problemi respiratori”.



