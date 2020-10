Attualita 432

La foto della speranza: diventa virale sui social il neonato che strappa la mascherina al medico che l'ha fatto nascere

Per molti questa immagine in bianco e nero pubblicata sul profilo Instagram di un ginecologo di Dubai è già diventata la foto dell’anno

Redazione

18 Ottobre 2020

Il neonato strappa la mascherina al medico che l’ha fatto nascere: e la foto della speranza diventa viraleSuccede a Dubai, il ginecologo Samer Cheaib pubblica sui social l’immagine e scrive: «Vogliamo tutti un segno del fatto che presto le toglieremo»

Per molti questa immagine in bianco e nero pubblicata sul profilo Instagram di un ginecologo di Dubai è già diventata la foto dell’anno. Si vede un bimbo che cerca di strappare la mascherina al medico che lo ha appena fatto nascere e che lo sorregge tra le braccia. Subito dopo l’immagine, la frase che ha in sè un messaggio di speranza ma al tempo stesso è un po’ come un pugno nello stomaco (perché nessuno sa quando ne usciremo) «vogliamo tutti un segno del fatto che presto toglieremo le mascherine».

Questa l'immagine postata da un ginecologo di Dubai, il dottor Samer Cheaib, che in poco tempo è diventata virale sui social network. Al punto che c'è chi l'ha definita l'immagine simbolo del 2020. Il dottore, che spesso sui profili social parla del suo lavoro dando, in particolare, nel periodo della pandemia messaggi di posività e speranza ha voluto condividere questo scatto. In tanti gli hanno risposto o hanno postato un semplice messaggio. Condividendo poi l’immagine. C'è chi ha parlato della foto dell'anno, chi ha sottolineato un'immagine del genere scalda il cuore e trasmette sensazioni positive sul futuro.



