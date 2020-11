Attualita 1034

La foto del lungomare di Gela che ha fatto il giro del web. Giudice chiede controlli e sanzioni

In pochi minuti, la foto postata su Facebook e scattata ieri sera al lungomare di Gela, è diventata virale provocando sdegno e indignazione

02 Novembre 2020 11:03

La foto postata sul Facebook dal segretario provinciale della Cgil Caltanissetta, Ignazio Giudice, al lungomare di Gela, nell'arco di poche ore ha fatto il giro del web provocando indignazione. In un periodo di emergenza per via della pandemia, quando molti operatori commerciali sono costretti ad abbassare le saracinesche di bar, pizzerie, pub e ristoranti per via delle restrizioni imposte dal Governo, per contenere la diffusione del virus, ecco che al lungomare di Gela sembrava un giorno qualunque, una domenica pomeroggio come altre, un giorno di festa. Molta gente senza mascherina e molti assembrati tra loro. Il sindacalista della Cigl, ha chiesto al sindaco e al prefetto di Caltanissetta di intervenire per rafforzare i controlli e di elevare, se necessario, pesanti sanzioni. Giudice ha anche diffuso un video rivolgendosi a tutti cittadini gelesi affinchè si comportino con coscienza affinchè venga scongiurato il pericolo che Gela possa essere dichiarata zona rossa.

