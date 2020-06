Eventi 340

Il Rotary dona al Carafa di Mazzarino alcune copie del libro "La forza dei sogni": la storia di un imprenditore di successo

E' la storia di Rino Liborio Galante, un imprenditore a capo della Metalgalante, eader nel campo delle autobetoniere e autocaricanti nel settore edilizio

Redazione

12 Giugno 2020 21:26

Oggi il Rotary Club Valle del Salso ha donato all’IISS C.M. Carafa di Mazzarino e Riesi un significativo numero di volumi del libro “La forza dei sogni” di Rino Liborio Galante, imprenditore di successo, che per la redazione si è avvalso anche del prezioso contributo di Paola Gelsomino, giornalista e analista di fenomeni sociali e di organizzazione aziendale.Un volume da cui traspare un’esperienza quarantennale e un enorme bagaglio di competenze che hanno reso l’azienda di cui l’autore è titolare, la Metalgalante spa, leader nel campo delle autobetoniere e autocaricanti nel settore edilizio, con una presenza internazionale sui quattro continenti in oltre 160 paesi.

Non si tratta solo di un volume autobiografico, ma è anche molto di più – ha detto il dott. Luigi Loggia, Presidente del Rotary Club Valle del Salso – c’è tutta la sua avventura umana e professionale, che ha incentrato la sua esistenza nella grande capacità di sognare e di realizzare i propri sogni, un passo alla volta; forse aiutato da un pizzico di fortuna, che è noto aiuta gli audaci e non guasta mai.

Il libro – ha precisato la dirigente dell’Istituto Carafa, Adriana Quattrocchi - spinge a seguirne curiosamente le avventurose pagine, frugando tra gli angoli più reconditi della vita di un imprenditore che talora ne caratterizzano il successo. Si viene proiettati in un viaggio temporale di circa settant’anni di vita che va dalla povertà del dopoguerra, al benessere conseguente al boom economico.

La proposta costituisce un altro tassello delle iniziative messe in atto dal Rotary per incentivare la ripresa dell’iniziativa privata post Covid, in particolare l’imprenditoria giovanile, nel tentativo di infondere, soprattutto nelle nuove generazioni, fiducia, entusiasmo e l’ottimistica speranza di investire nel nostro territorio, nel tentativo di contenere il fenomeno dell’emigrazione.





