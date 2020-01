Eventi 152

La Federconsumi Caltanissetta fa tappa a Mussomeli. In programma un incontro alla Camera del Lavoro

L段niziativa è stata organizzata di concerto con il Segretario Generale Provinciale della Cgil Caltanissetta Ignazio Giudice per venire incontro alle esigenze e problematiche dell置tenza

Redazione

21 Gennaio 2020 11:59

Venerdì 24 Gennaio è previsto l’incontro con la dirigenza della Federconsumatori Caltanissetta presso la Camera del lavoro di Mussumeli, in Via Palermo n.11. L’iniziativa è stata organizzata di concerto con il Segretario Generale Provinciale della CGIL Caltanissetta Ignazio Giudice per venire incontro alle esigenze e problematiche dell’utenza di Mussomeli, che a più riprese ha manifestato la necessità di interventi seri e mirati a tutela del cittadino /consumatore sempre più vessato nella propria quotidianità da piccole e grandi problematiche relative a: contratti legati a beni al consumo, bollette di energia e/o gas anomale o con consumi pazzi, telefonia, servizio idrico, problematiche finanziarie, di sovra indebitamento, garanzia sui beni di consumo, su turismo, trasporti, sanità e diritto alla salute. L’incontro è aperto non solo ai tesserati, già numerosi a Mussumeli ma a qualsiasi cittadino interessato che potrà dunque beneficiare gratuitamente dell’assistenza di professionisti volontari dell’Associazione, i quali forniranno sia consulenze specifiche su singoli problemi (il consiglio è di venire già in possesso della documentazione idonea da far visionare) sia informazioni di carattere generale al fine di poter evitare problematiche future.

