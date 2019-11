Eventi 67

La Federazione Ginnastica d'Italia spegne 150 candeline, cerimonia condotta dal gelese Valter Miccichè

La festa si è svolta al teatro Garibaldi di Enna e ha visto la presenza di tanti esponenti nazionali della Federazione

Redazione

30 Novembre 2019 11:58

Presso il teatro Garibaldi di Enna si è tenuta la cerimonia di premiazione, in occasione dei 150 anni della nascita della federazione ginnastica d'Italia (fondata il 15/3/1869 a Venezia), ancora una volta la Federazione ha convocato Valter Miccichè per condurre tutta la serata. Il comitato regionale ha organizzato questo evento per l'occasione era presente il presidente nazionale Gherardo Tecchi, il Presidente Regionale Aurelio Bonfiglio, il sindaco di Enna Maurizio di Pietro, l'assessore allo sport Dante Ferrari e Ilaria Leccardi scrittrice del libro "Dalle Radici al Futuro". Valter Miccichè per l'occasione ha chiamato sul palco, per le premiazioni, Atlete Olimpiche come, Maria Cocuzza, Valentina Marino, Carlotta Ferlito. Atlete Nazionali che hanno partecipato ai campionati mondiali ecc. Una società centenaria fondata a Messina nel 1885, società quarantennali e trentennali, giudici internazionali dirigenti nazionali eccetera... Dal 1869 che la ginnastica è presente nel territorio italiano ed è stata la prima federazione in assoluto della nostra nazione in 150 anni di storia ha fatto sognare e continua a far sognare grandi e piccini... in ogni regione d'Italia si è festeggiato questo grande evento tutto è partito con la prima cerimonia svolta a Venezia presso il Teatro La Fenice.

La particolarità della serata è stata arricchita da tanti aneddoti raccontati da dirigenti tecnici e atleti, particolari che soltanto in una serata tra "amici" si possono raccontare. Tirando le somme possiamo dire che la nostra regione ha dato è da un notevole contributo alla ginnastica. La serata é stata chiusa dal presidente nazionale e regionale con l'augurio di festeggiare il prossimo centocinquantesimo



