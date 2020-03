Attualita 242

La dottoressa culla amorevolmente l'Italia: l'immagine che commuove il web. Migliaia le condivisioni

La foto commuove e risveglia le coscienze. E' stata condivisa da Luca Sanzo, presidente della sezione dell'Associazione nazionale carabinieri di Chiaravalle Centrale in provincia di Catanzaro

12 Marzo 2020 10:16

In un momento di crisi e di emergenza come quello vissuto in questo momento, anche un'immagine pubblicata sui social riesce a commuovere e a risvegliare le coscienze. In prima linea, a fronteggiare l'epidemia di coronavirus, ci sono medici, infermieri ed operatori sanitari.Ce lo ricorda l'illustratore Franco Rivolli con un'immagine che ritrae una dottoressa con mascherina al lavoro che culla amorevolmente l'Italia e che è stata condivisa da Luca Sanzo, presidente della sezione dell'Associazione nazionale carabinieri di Chiaravalle Centrale in provincia di Catanzaro.

"E' un'immagine molto bella e commovente che ci ha inviato l'autore Franco Rivolli e che abbiamo pensato di condividere visto il momento che il nostro intero Paese sta vivendo per l'emergenza coronavirus".

"Ho pensato subito - aggiunge Sanzo - di condividere su Facebook quell'immagine che racchiude per molti versi quella che è la situazione attuale del nostro Paese. Un'immagine toccante realizzata da un amico, Franco Rivolli, che ha fatto il giro dei social e non solo. E rispetto alla quale in un momento come questo possiamo davvero ritrovarci un po' tutti".

Sono già alcune decine di migliaia le condivisioni sul social network da quando l'immagine è stata diffusa.





