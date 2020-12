Politica 225

La consigliera comunale del Pd Annalisa Petitto: "L'Asp di Caltanissetta ripristina diritto di accesso agli atti. Meglio tardi che mai"

"Nei prossimi giorni prenderò visione di tutti gli atti da me richiesti", ha fatto sapere l'esponente del Partito Democratico

Redazione

21 Dicembre 2020 21:29

Ripristinato il legittimo diritto di accedere agli atti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta che è e resterà sempre di tutti i nisseni che hanno, finalmente , visto riconosciuto il loro pieno diritto a visionare gli atti di una azienda che amministra la sanità pubblica! Dopo un incomprensibile diniego del 23 novembre us, dopo le dichiarazioni pubbliche urbi et orbi, il Direttore Generale ing. Alessandro Caltagirone ha dovuto fare un necessario passo indietro accogliendo a trecentosessanta gradi la mia richiesta di accesso agli atti e questo dopo l’atto stragiudiziale notificato all’ASP dal mio legale di fiducia, avv. Alberto Marolda.

Meglio tardi che mai!

Nei prossimi giorni prenderò visione di tutti gli atti da me richiesti ovvero delibere, contratti ed ordini di servizio degli oltre 300 neo assunti tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari, personale reclutato da marzo 2020 per fronteggiare le esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione della pandemia, nonché funzionale a garantire i livelli essenziali di assistenza.



Annalisa Petitto





