La condotta agraria di Gela non chiude, Greco: "Con Mancuso abbiamo scongiurato questa ingiusta perdita"

La chiusura era prevista secondo una riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura della Regione

Redazione

01 Dicembre 2020 19:56

Scongiurato il rischio di chiusura della condotta agraria e dell'ufficio fitosanitario periferico per le province di Caltanissetta ed Enna. Per entrambe le strutture, con sede a Caposoprano, era stata paventata la soppressione nell'ambito di una riorganizzazione del Dipartimento Agricoltura della Regione, all'interno di quella più ampia che sta riguardando tutta la Pubblica Amministrazione. “Se la condotta agraria fosse stata soppressa, - ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco - i nostri imprenditori agricoli si sarebbero dovuti recare ogni volta a Mazzarino; per usufuire dei servizi dell'ufficio fitosanitario, invece, sarebbero dovuti andare a Caltanissetta. E' chiaro che sarebbe stato davvero molto penalizzante per le aziende di Gela, che, al contrario, vanno aiutate e sostenute. Per questo, mi sono subito attivato interpellando anche la deputazione regionale e, per fortuna, in sinergia con l'On. Michele Mancuso che ringrazio, abbiamo scongiurato questa ingiusta perdita. Gli uffici della condotta agraria, pur in assenza di un dirigente e con personale sottodimensionato, continuano a sbrigare una mole di lavoro incredibile. Gli uffici fitosanitari periferici hanno l'importante compito di limitare la diffusione di organismi nocivi. E' chiaro, quindi, - ha concluso - che pensare di accentrare tutto penalizzerebbe e non poco i produttori della fascia trasformata e della piana di Gela, togliendo loro servizi essenziali per il settore agricolo e privandoli della possibilità di una mediazione con la Regione. Sono soddisfatto, pertanto, del risultato ottenuto, frutto del dialogo e della buona politica”.

