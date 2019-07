Eventi 266

La compagnia teatrale "Angelo Musco" di Riesi chiude con successo la tournèe torinese

La manifestazione è stata organizzata da Calogero Cesatti e Angelo Bellina in collaborazione con l'associazione culturale Riesina di Torino e Provincia, e dalla Compagnia Teatrale "Angelo Musco " di Riesi

Redazione

16 Luglio 2019 08:47

Si è conclusa con grande successo la tournée Torinese della Compagnia Teatrale."Angelo Musco " di Riesi, che è riuscita a fare incontrare migliaia di emigrati Riesini che vivono al nord dell'Italia, un ritrovo emozionante e commovente, assieme ad un sano divertimento con la commedia brillante in 2 atti "Pani Amuri E Timpulati " di Pietro Barbaro adattamento e regia di Guglielmo Galle' facendo così rivivere attraverso il Teatro la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni con tantissime risate.

La manifestazione è stata organizzata da Calogero Cesatti e Angelo Bellina in collaborazione con l'associazione culturale Riesina di Torino e Provincia, e dalla Compagnia Teatrale "Angelo Musco " di Riesi, ed è stato possibile realizzarla grazie alla gentile ospitalità e collaborazione del Sindaco di Pianezza Antonio Castello, l' Assessore alla Cultura, Riccardo Gentile, tutta l' Amministrazione Comunale di Pianezza e il Presidente della Pro Loco, Rosanna Fassino, che hanno guardato con simpatia e inconraggiato la manifestazione, i Sindaci Roberto Monta' di Grugliasco, Francesco Casciano di Collegno, Andrea Tragaioli di Rivoli. L' Associazione Culturale "Casa Sicilia" rappresentata da Calogero Bordonaro e Gianni Sanfilippo.

Ad allietare lo spettacolo con le sue belle canzoni è stato il cantante Riesino Pino Pace venuto da Genova assieme al Consigliere Comunale Umberto Lo Grasso, Gaetano Amato, il fotografo Sandro Inturri e una nutrita rappresentanza di emigrati Riesini che vivono a Genova. Inoltre erano presenti tantissimi emigrati Riesini che vivono a Torino e provincia, a Bergamo, a Milano, in Svizzera, oltre a diversi Siciliani e Piemontesi, grazie alla loro numerosa partecipazione hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Da Riesi invece hanno collaborato e contribuito alla buona riuscita dell' evento l' azienda Vitivinicola "Terresikane" di Francesco Sciacchitano e la Ditta Trasporti di Salvatore Fiandaca e Calogero Calafato.

Alla fine dello spettacolo tutti i Sindaci e le autorità presenti di Torino e Genova hanno fatto i complimenti a tutta la Compagnia Teatrale " Angelo Musco " di Riesi per il divertentissimo spettacolo dando appuntamento all'anno prossimo nuovamente con il ritorno al nord Italia definendo la Compagnia Teatrale "Angelo Musco " un vero " ORGOGLIO RIESINO ".

Questi gli attori che sono andati in scena1) Salvatore La Rocca

2) Rosangela Volpe

3) Anna Selvaggio

4) Angelo Bellina

5) Alessandra Ficicchia

6) Piero Butera

7) Giuseppe Forcella

8) Carmela Butera

9) Francesca Carrubba

10) Maurizio Giuliana

11) Eraldo Marino

12) Ester Carrubba

13) Nadia Toninelli

Trucco..Giusy Amodeo

Fabbisogno scenico ..Anna Riccobene

Assistente di scena..Dario Pistone e Gianluca Bellina

Direzione Artistica..Antonio Lana

Luci e Audio...Luigi Liberale



Regia...Guglielmo Galle'



