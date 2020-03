Salute 341

La clinica Santabarbara attiva una raccolta fondi in favore dell'ospedale di Gela: soldi per l'acquisto di due ventilatori

Il costo di un ventilatore polmonare ammonta a circa 25000 euro, pertanto l'obiettivo della campagna è stato fissato a 50000 euro

22 Marzo 2020 11:20

L'intento della campagna è quello di acquistare due ventilatori polmonari, necessari per i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Il costo di un ventilatore polmonare ammonta a circa 25000 euro, pertanto l'obiettivo della campagna è stato fissato a 50000 euro.

Grazie all'accordo siglato con l'ASP di Caltanissetta, il presidio di Macchitella ha già predisposto 30 nuovi posti letto per i pazienti dell'ospedale Vittorio Emanuele e messo a disposizione della sanità pubblica locale le proprie professionalità e alcune attrezzature tecnologiche.

Nell'attuale situazione di emergenza è necessario fare di più, soprattutto per i pazienti più gravi.

L'obiettivo della raccolta fondi è l'acquisto di due ventilatori polmonari per i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in terapia intensiva.

Al raggiungimento di una somma adeguata, i fondi raccolti sulla piattaforma verranno versati sul conto corrente del Santabarbara, che provvedera all'acquisto e poi alla consegna al Vittorio Emanuele. Per donare occorre possedere una carta di credito o di debito. L'importo è libero e tutte le operazioni saranno rendicontate pubblicamente.



Rivolgiamo l'appello ai singoli, alla comunità, alle imprese e agli imprenditori che hanno la forza di mettere le proprie risorse al servizio del senso civico.

Non c'è più tempo.

La popolazione di Gela conta 75 mila abitanti.

Se 5 mila cittadini donassero 10 euro a testa, in poche ore avremmo raggiunto l'obiettivo.



