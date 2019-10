Politica 108

"La cittadinanza non si regala", Fratelli d'Italia avvia petizione anche a Caltanissetta: stand in piazza Garibaldi

La sezione nissena del partito che fa capo a Giorgia Meloni aderisce alla raccolta firme per dire no allo Ius soli

Redazione

05 Ottobre 2019 12:45

Costituito il nuovo governo "per il bene del Paese", ecco che il PD torna subito su argomenti che gli italiani avevano già bocciato, cercando di farci credere che la vera priorità del Paese sia trovare il modo di regalare la cittadinanza! Per la serie "se non ti votano gli italiani, trovati nuovi elettori"! Non ci permetteremmo mai di proibire a chi, secondo la nostra legislazione giustamente ne ottiene il diritto, di essere italiano. Altrettanto, riteniamo eccessivo modificare la legge italiana attuale già abbastanza attenta in materia di concessione della cittadinanza. Del resto, il nostro diritto identifica già vari modi per ottenere la cittadinanza. Pertanto Fratelli d'Italia Caltanissetta ha colto il monito della sua leader Giorgia Meloni e presenta anche a Caltanissetta la raccolta firme contro la legge Boldrini. L'iniziativa nazionale, presentata in piazza Montecitorio a Roma, prevede la raccolta delle firme in tutte le città italiane per dire "No Ius Soli". L'appuntamento è previsto per domenica6 ottobre presso il gazebo in piazza Garibaldi dalle ore 9.00 sino alle 13. Per chi volesse é possibile firmare anche online tramite il sito di Fratelli



