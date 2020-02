Eventi 103

"La Città si racconta ad Etnos", torna a Caltanissetta l'appuntamento per pensare e agire in positivo

Protagonisti del prossimo incontro, in programma per domani giovedì 20 febbraio, saranno i giovani del blog Lao L'antenna Online

Redazione

19 Febbraio 2020 15:09

Terzo incontro domani, giovedì 20 Febbraio alle 18,30 di "La Città si racconta ad Etnos", il ciclo di appuntamenti per raccontare la città che nonostante tutto pensa e agisce in positivo, programmati da Febbraio sino a Giugno di quest’anno, alla Sala Polifunzionale del Centro Aggregativo del progetto Raggi d’Isole nella sede della cooperativa sociale Etnos in Via Aci n.18/b al Villaggio Unrra Casas. Protagonista di questo terzo incontro il blog LAO L’Antenna Online di Caltanissetta, rappresentato da uno dei fondatori Giulio Scarantino. Alla fine dell'incontro sarà offerta una degustazione da Equo Food ristorazione solidale.

Ma chi sono i giovani di L'Antenna Online ? Sono un gruppo di ragazzi di Caltanissetta che ha deciso di unirsi per creare un blog collettivo. In altri termini, uno spazio di diffusione plurale -non periodico – di notizie, contributi culturali, storie e opinioni. Hanno deciso di chiamarsi L’Antenna on-line (LAO), e provengono tutti da una città del centro Sicilia, Caltanissetta, luogo di contraddizioni per antonomasia. Terreno fertile. Luogo di sprechi. Città di antica storia, ma ancora in cerca di identità. Terra vicina da ovunque e lontana da tutto. Così condannati da una vecchia antenna non più in funzione, che li ha resi udibili anche se non per sempre. Sicché hanno deciso di ricostruirla, ma a modo loro.

Figli del nostro tempo, hanno lanciato una sfida al freddo algoritmo dei social network, cercando così di ottenere quella diffusione che la terza antenna in Europa un tempo ci concedeva. Per questo, hanno deciso di unirsi. Ognuno con le proprie esperienze passate in testate giornalistiche e blog. Ciascuno con le proprie attitudini e competenze. In un processo di fiducia e legittimazione reciproca, puntando a diventare centro gravitazionale di future collaborazioni. In altri termini, canale di diffusione del proprio talento.

Poche regole ma fondamentali sorreggono questo spazio: l’esercizio del diritto di cronaca, critica, opinione e satira nei limiti del rispetto reciproco e dei diritti fondamentali dell’uomo (consistenti nei criteri di verità, pertinenza, continenza formale e sostanziale delle pubblicazioni ).

I fondatori del blog sono Giulio Scarantino e Danilo Napoli. “La Città si racconta ad Etnos” è una serie di incontri sino a Giugno di quest’anno, al Centro Servizi della cooperativa Etnos di Via Aci a Caltanissetta, per cercare di dare un contributo di “positività” alla nostra città di Caltanissetta ed al territorio del centro Sicilia, raccontando le storie di chi ha deciso di operare in ambiti sociali, culturali, economici e imprenditoriali, e pur tra tante difficoltà ha dato e da un notevole supporto alla comunità.

Caltanissetta ed il territorio del centro Sicilia, con i suoi abitanti, le sue associazioni, le sue imprese, i suoi amministratori, si racconta, si confronta, condivide idee, problemi, soluzioni, diventa laboratorio vivo per un futuro di speranza per la comunità.

Gli incontri si terranno settimanalmente, ogni Giovedì. Dalle ore 18 alle ore 19,30 e l’ingresso è libero.

Per informazioni tel. 0934 591313 dalle ore 9 alle ore 13 o al cell. 348 3206302

Il programma di Febbraio 2020, oltre a quello di Giovedì prossimo, prevede Giovedì 27 Febbraio alle ore 18,30 l’incontro con la famiglia Diliberto che racconterà la sua impresa nel mondo dell’olio extravergine d’oliva, ed il suo agire quotidiano.



