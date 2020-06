Eventi 71

"La Città si racconta ad Etnos", si parlerà di quartieri del centro storico di Caltanissetta e del ruolo della scuola

Appuntamento domani giovedì 11 giugno alle 19 in diretta Web Streaming dalla pagina Facebook della Cooperativa Etnos

Redazione

10 Giugno 2020 21:06

Si parlerà del ruolo e dell’importanza della scuola nei quartieri del centro storico di Caltanissetta, Giovedì 11 Giugno alle ore 19 per gli incontri di "La Città si racconta ad Etnos" in diretta Web Streaming dalla pagina Facebook della Cooperativa Etnos. Protagonisti saranno i quartieri Santa Lucia e San Rocco ed il plesso scolastico Santa Lucia dell’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto.

Ospiti di questo incontro saranno il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto l’arch. Mario Cassetti, insegnanti e genitori. Si parlerà del ruolo della scuola nei quartieri del centro storico di Caltanissetta, quartieri con disagio sociale, economico e culturale diffuso, ed in particolare in questa prima puntata, si racconterà dei quartieri Santa Lucia e San Rocco, e del loro plesso scolastico Santa Lucia, punto di riferimento per questa parte del centro storico di Caltanissetta, scuola storica della città, ricostruita dopo il bombardamento del 1943, e che nelle sue aule ha formato nei primi anni di scuola elementare tanti nisseni. L’intervento del dirigente scolastico, l’arch. Mario Cassetti, riguarderà non solo le attività scolastiche e didattiche, con una particolare attenzione alle problematiche che si sono dovute affrontare negli ultimi mesi per la chiusura delle scuole per il Coronavirus, ma anche la storia di questi quartieri della città, che Cassetti conosce bene da studioso della storia urbanistica e architettonica di Caltanissetta. Seguiranno gli interventi di insegnante del plesso scolastico Santa Lucia, che racconteranno il rapporto con l’utenza scolastica composta da bambine e bambini nisseni e di diverse altre nazioni, il dialogo interculturale, l’integrazione, i problemi e le positività riscontrate in questi anni. Interverranno anche genitori e alunni del plesso scolastico per raccontare il rapporto con la scuola, le insegnanti, gli altri genitori ed il quartiere.

Gli incontri di "La Città si racconta ad Etnos" andranno in pausa estiva, e riprenderanno a Settembre con altri racconti di una città che pensa e agisce in positivo.

Per informazioni tel. 0934 591313 dalle ore 9 alle ore 13 o al cell. 348 3206302

