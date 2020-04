Eventi 139

"La Città si racconta ad Etnos", incontro con Armando Turturici che ripercorre il suo impegno per Caltanissetta

L'incontro si terrà domani, a partire dalle 19, in diretta web streaming dalla pagina Facebook di Etnos

Redazione

29 Aprile 2020 20:32

Continuano ogni Giovedì gli incontri di "La Città si racconta ad Etnos", che dopo la sospensione di tutte gli eventi e le riunioni per l'emergenza Covid-19, si svolgeranno in diretta Web Streaming dalla pagina Facebook della Cooperativa Etnos, e Giovedì prossimo 30 Aprile alle ore 19, l’appuntamento sarà con il giovane Armando Turturici, il suo sogno cinese e l’impegno sociale e sportivo per la sua città, Caltanissetta. Insieme ad Armando Turturici interverranno degli ospiti legati alle sue attività formative, sociali e sportive nel territorio.

Armando Turturici, 28 anni di Caltanissetta, ha una Laurea Triennale in Lingue e Culture Moderne, una Laurea Magistrale in Lingue e Civiltà dell'Asia e dell'Africa, un Master di Secondo Livello in Didattica della Lingua Cinese, e sta studiando per la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali. Insegna cinese al Liceo Scientifico di Caltanissetta. Svolge l’attività di interprete, anche per aziende del territorio che esportano in Cina, e per tour operator turistici, è un mediatore linguistico, ed ha insegnato Italiano in Cina ad Hangzhou. E’ giocatore e allenatore di pallacanestro, ed è impegnato anche nella protezione dei cani smarriti.

