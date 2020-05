Eventi 269

Caltanissetta, "La Città si racconta ad Etnos": in diretta streaming per parlare della violenza sulle donne

La violenza sulle donne ai tempi del Coronavirus, aumenta a causa del lockdown. Appuntamento domani, giovedì 7 maggio, alle 19

Redazione

06 Maggio 2020 20:28

La violenza sulle donne ai tempi del Coronavirus, aumenta a causa del lockdown. Se ne parlerà Giovedì 7 Maggio alle ore 19 per gli incontri di "La Città si racconta ad Etnos" in diretta Web Streaming dalla pagina Facebook della Cooperativa Etnos, con Anna Giannone, del Centro Antiviolenza Galatea, Loredana Rosa dell’associazione Onde donneinmovimento, “Franca”, donna che è uscita dal tunnel e Marika Muscò della cooperativa Etnos.

Come ha scritto recentemente il quotidiano la Repubblica, “nei primi tre mesi di confinamento, aggressioni e femminicidi sono incrementati del 20% in tutti gli Stati membri. Secondo uno studio dell'Onu, quest’anno potrebbero esserci 15 milioni di casi di abuso in più che potrebbero salire a 31 milioni se l'obbligo di restare a casa sarà prolungato di sei mesi”

A Caltanissetta da anni è attiva una rete tra associazioni, cooperative, istituzioni che cerca di fronteggiare il fenomeno della violenza alle donne, non fermandosi alla denuncia, all’accoglienza e all’assistenza, ma lavorando su più fronti, dall’educazione, alla sensibilizzazione, al percorso di uscita dal tunnel della violenza e dei traumi correlati, con un accompagnamento che la donna vittima di violenza affronta per uscire dall’isolamento e dal senso di inadeguatezza nella quale si è trovata a vivere fino al momento del primo contatto con i centri anti violenza.

Un percorso che deve portare verso l’autonomia per “Lasciare andare” la donna vittima di violenza verso nuove strade, nuovi percorsi.

Tutto questo è possibile attraverso un insieme di interventi che coinvolgono diversi attori del servizio pubblico e del privato sociale, che devono confluire in un unico obiettivo comune che è una migliore qualità di vita della persona. E in questo periodo di confinamento a casa delle persone, diventa più importante l’impegno concreto di tutti.

La violenza sulle donne ai tempi del Coronavirus, aumenta a causa del lockdown. Se ne parlerà Giovedì 7 Maggio alle ore 19 per gli incontri di "La Città si racconta ad Etnos" in diretta Web Streaming dalla pagina Facebook della Cooperativa Etnos, con Anna Giannone, del Centro Antiviolenza Galatea, Loredana Rosa dell’associazione Onde donneinmovimento, “Franca”, donna che è uscita dal tunnel e Marika Muscò della cooperativa Etnos.

Come ha scritto recentemente il quotidiano la Repubblica, “nei primi tre mesi di confinamento, aggressioni e femminicidi sono incrementati del 20% in tutti gli Stati membri. Secondo uno studio dell'Onu, quest’anno potrebbero esserci 15 milioni di casi di abuso in più che potrebbero salire a 31 milioni se l'obbligo di restare a casa sarà prolungato di sei mesi”

A Caltanissetta da anni è attiva una rete tra associazioni, cooperative, istituzioni che cerca di fronteggiare il fenomeno della violenza alle donne, non fermandosi alla denuncia, all’accoglienza e all’assistenza, ma lavorando su più fronti, dall’educazione, alla sensibilizzazione, al percorso di uscita dal tunnel della violenza e dei traumi correlati, con un accompagnamento che la donna vittima di violenza affronta per uscire dall’isolamento e dal senso di inadeguatezza nella quale si è trovata a vivere fino al momento del primo contatto con i centri anti violenza.

Un percorso che deve portare verso l’autonomia per “Lasciare andare” la donna vittima di violenza verso nuove strade, nuovi percorsi.

Tutto questo è possibile attraverso un insieme di interventi che coinvolgono diversi attori del servizio pubblico e del privato sociale, che devono confluire in un unico obiettivo comune che è una migliore qualità di vita della persona. E in questo periodo di confinamento a casa delle persone, diventa più importante l’impegno concreto di tutti.

News Successiva "Fondata sul lavoro: presente e futuro di una nazione", iniziativa dei Giovani Democratici di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare