Eventi 126

"La Città si racconta ad Etnos", al via a Caltanissetta tra febbraio e giugno una serie di incontri

L'iniziativa che prende spunto dal telegiornale "Adesso viene il bello", prodotto e condotto dai ragazzi diversamente abili del progetto Raggi d'Isole e giunto alla sua 38° edizione

Redazione

04 Febbraio 2020 18:20

Inizierà Giovedì 6 Febbraio alle ore 18 con L’associazione Tra le Righe, rappresentata per l’occasione dalla presidente Federica Dell’Aiera e da Claudia Patti, “La Città si racconta ad Etnos”, una serie di incontri programmati da Febbraio sino a Giugno di quest’anno, alla Sala Polifunzionale del Centro Aggregativo del progetto Raggi d’Isole nella sede della cooperativa sociale Etnos in Via Aci n.18/b al Villaggio Unrra Casas. L'iniziativa che prende spunto dal telegiornale "Adesso viene il bello", prodotto e condotto dai ragazzi diversamente abili del progetto Raggi d'Isole e giunto alla sua 38° edizione, nato con l'intento di proporsi

come mezzo di informazione complementare, capace di raccontare le notizie positive dalla società, dando voce a ciò che funziona, a ciò che rende bello in nostro mondo, ha l'obiettivo di cercare di dare un contributo di "positività" alla città di Caltanissetta ed al territorio del centro Sicilia, raccontando le storie di chi ha deciso di

operare in ambiti sociali, culturali, economici e imprenditoriali, e pur tra tante difficoltà ha dato e da un notevole supporto alla comunità. In questo primo incontro l'associazione Tra le Righe racconterà il suo sogno ed il suo agire nel mondo dei libri in città. Gli incontri si terranno settimanalmente, ogni Giovedì, dalle ore 18 alle ore 19,30, e sono aperti a tutti i cittadini che vorranno partecipare, per scoprire da vicino le diverse realtà associative, sociali, culturali, imprenditoriali che esistono nel territorio, ma anche conoscere semplici

cittadini che quotidianamente si impegnano per la cura dei beni comuni materiali e immateriali, porre domande e se vorranno interagire con loro.

Una opportunità per confrontarsi, condivide idee, problemi, soluzioni, con l'obiettivo di diventare un laboratorio vivo per progetti comunitari ed in rete, che diano un futuro di speranza per la comunità. L'ingresso è libero, e per informazioni si può telefonare al 0934 591313 dalle ore 9 alle ore 13 o al cell. 348 3206302.

Questo è il programma del primo ciclo di incontri del mese di Febbraio:

1. Giovedì 6 Febbraio ore 18

L'associazione Tra le Righe racconta il suo sogno ed il suo agire nel

mondo dei libri

2. Giovedì 13 Febbraio ore 18

L'associazione Creative Spaces racconta il suo sogno ed il suo agire

nell'arte e nella cultura

3. Giovedì 20 Febbraio ore 18

Il blog LAO racconta il suo sogno ed il suo agire nella comunicazione su

internet

4. Giovedì 27 Febbraio ore 18

La famiglia Diliberto racconta la sua impresa nel mondo dell'olio

extravergine d'oliva, ed il suo agire quotidiano



Pasquale Carlo Tornatore

responsabile coordinamento della comunicazione

della Cooperativa Sociale Etnos



Inizierà Giovedì 6 Febbraio alle ore 18 con L’associazione Tra le Righe, rappresentata per l’occasione dalla presidente Federica Dell’Aiera e da Claudia Patti, “La Città si racconta ad Etnos”, una serie di incontri programmati da Febbraio sino a Giugno di quest’anno, alla Sala Polifunzionale del Centro Aggregativo del progetto Raggi d’Isole nella sede della cooperativa sociale Etnos in Via Aci n.18/b al Villaggio Unrra Casas. L'iniziativa che prende spunto dal telegiornale "Adesso viene il bello", prodotto e condotto dai ragazzi diversamente abili del progetto Raggi d'Isole e giunto alla sua 38° edizione, nato con l'intento di proporsi

come mezzo di informazione complementare, capace di raccontare le notizie positive dalla società, dando voce a ciò che funziona, a ciò che rende bello in nostro mondo, ha l'obiettivo di cercare di dare un contributo di "positività" alla città di Caltanissetta ed al territorio del centro Sicilia, raccontando le storie di chi ha deciso di

operare in ambiti sociali, culturali, economici e imprenditoriali, e pur tra tante difficoltà ha dato e da un notevole supporto alla comunità. In questo primo incontro l'associazione Tra le Righe racconterà il suo sogno ed il suo agire nel mondo dei libri in città. Gli incontri si terranno settimanalmente, ogni Giovedì, dalle ore 18 alle ore 19,30, e sono aperti a tutti i cittadini che vorranno partecipare, per scoprire da vicino le diverse realtà associative, sociali, culturali, imprenditoriali che esistono nel territorio, ma anche conoscere semplici

cittadini che quotidianamente si impegnano per la cura dei beni comuni materiali e immateriali, porre domande e se vorranno interagire con loro.

Una opportunità per confrontarsi, condivide idee, problemi, soluzioni, con l'obiettivo di diventare un laboratorio vivo per progetti comunitari ed in rete, che diano un futuro di speranza per la comunità. L'ingresso è libero, e per informazioni si può telefonare al 0934 591313 dalle ore 9 alle ore 13 o al cell. 348 3206302.

Questo è il programma del primo ciclo di incontri del mese di Febbraio:

1. Giovedì 6 Febbraio ore 18

L'associazione Tra le Righe racconta il suo sogno ed il suo agire nel

mondo dei libri

2. Giovedì 13 Febbraio ore 18

L'associazione Creative Spaces racconta il suo sogno ed il suo agire

nell'arte e nella cultura

3. Giovedì 20 Febbraio ore 18

Il blog LAO racconta il suo sogno ed il suo agire nella comunicazione su

internet

4. Giovedì 27 Febbraio ore 18

La famiglia Diliberto racconta la sua impresa nel mondo dell'olio

extravergine d'oliva, ed il suo agire quotidiano



Pasquale Carlo Tornatore

responsabile coordinamento della comunicazione

della Cooperativa Sociale Etnos



News Successiva Ortofrutta, Regione presente con venti aziende a Fruit Logistica di Berlino. La Sicilia esporrà le sue produzioni di qualità

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare